Her er overraskelsen som konkurrerer med NSB om å kjøre Sørlandsbanen

I neste måned faller avgjørelsen om hvem som får kjøre Sørlandsbanen, Jærbanen (lokallinjen til Stavanger) og Arendalsbanen. Det er Jernbanedirektoratet som bestemmer. De har bekreftet at det nå står mellom tre selskaper.

Sist uke antok Dagens Næringsliv at det sto mellom NSB, svenske SJ og Hongkong-giganten MTR, som har vunnet lokaltogtrafikken rundt Stockholm, kjører T-bane her og vinner konkurranser om persontogtrafikk i store deler av verden.

Nå får Aftenposten bekreftet at britiske Go-Ahead er blant de tre som er i finaleheatet, og at MTR er ute.

Private Go-Ahead, som er hjemmehørende i Newcastle i England, ble av Aftenposten pekt ut som en outsider da vi i mars 2017 omtalte de syv selskapene som ble kvalifisert til å kjempe om «Jernbanepakke Sør». Go-Ahead er i dag største jernbaneaktør i Storbritannia og største bussaktør i London.

Aftenposten vet at de to andre selskapene som er med i finalen er NSB og svenske SJ, begge statlig eide selskaper.

Olav Olsen

«Jernbaneskampletten» som nesten ble europamester

På 1990-tallet konkurranseutsatte England sin jernbane, både persontogtrafikk og infrastruktur. Det foranlediget et kaos i britisk togtrafikk som fikk mange til å ta avstand fra konkurranse på jernbane.

Men staten tok tilbake eierskapet for infrastrukturen, og våren 2015 ble Østerrike i Jernbanemagasinet kåret til europamester i jernbane, hårfint foran nettopp Storbritannia.

De viktigste kriteriene for ekspertene som rangerte landene var punktlighet, sikkerhet, passasjertilstrømning og investeringer i jernbane. Sveits fikk tredjeplass, Norge sjetteplass, bak Sverige og Frankrike.

Go-Ahead: – Derfor er vi med

– Det har en verdi for oss også med tanke på senere konkurranse at vi kommer ut med at vi er i finaleheatet, sier Cathrine Elgin, prosjektleder for Go-Aheads bidrag til konkurransen om «Pakke Sør».

Privat

Selskapet er påmeldt i konkurransen om flere jernbanepakker i Norge.

Elgin har tidligere vært sikkerhetssjef i Flytoget, som Aftenposten tidligere har omtalt at har trukket seg fra konkurransen om «Pakke Sør».

– Hvorfor har dere nådd finaleheatet?

– Jeg vil trekke frem at vi har bygget opp et lokalt team som kjenner forholdene i Norge. Det er en forutsetning for suksess. Vi vet hvor skoen trykker. Det er store forskjeller på å drive jernbane i de ulike landene. Vi har også bygget gode relasjoner til fagforeninger i Norge, sier Elgin.

Hun bekrefter at det lokale teamet er folk med erfaring både fra persontogdrift og infrastruktur i Norge. Det er da naturlig å tenke NSB og Jernbaneverket, i dag Bane Nor.

– Hvorfor vil dere kjøre jernbane i Norge?

– Vi har nådd et metningspunkt i Storbritannia. Derfor ser vi utover. Vi vant nylig en konkurranse om en busskontrakt i Singapore og en jernbanekontrakt i Tyskland. Vi har opprettet et nordisk kontor i Malmö,

– Da vi omtalte dere sist skrev vi at Financial Times hadde påpekt økonomisk trøbbel for selskapet?

– I dag er situasjonen god og tallene positive, sier Elgin.