Tirsdag ble det klart at Odd Reidar Humlegård går av når åremålet utløper i november. Da er det på tide for andre å ta over stafettpinnen, mener han.

– Jeg tror det vil gagne organisasjonen. Jeg ville ikke bli en leder som ble sittende for lenge. Derfor er det riktig for organisasjonen å få inn en ny sjef, med nye tanker, annet fokus, som kan se ting på en annen måte, sier Humlegård til Aftenposten.

– Jeg tenker seks år er nok i denne stillingen, legger han til.

Humlegård startet sitt åremål som politidirektør i 2012, etter at Gjørvkommisjonen kom med sin rapport om blant annet politiets innsats under terroren 22. juli 2011. En rapport som kom med sterk kritikk mot politiet.

Om erstatteren: – Får en lettere hverdag

Han har også ledet arbeidet med å gjennomføre den omstridte nærpolitireformen, følge opp anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen, og opprettelsen av politiets nasjonale beredskapssenter.

– Jeg tenker at man er i bedre stand nå. Det betyr ikke at alt er på plass. Arbeidet som er gjort må videreføres de neste årene. Politiet skal ha flere stillinger, vi skal få mange hundre nye ansatte frem til 2020.

– Er det ikke problematisk å forlate etaten midt under politireformen?

– Jeg tror den nye direktøren får en lettere hverdag enn det jeg har hatt. Det er ikke så mange som har forstått kompleksiteten av det arbeidet vi har gjort de siste årene, svarer han.

Han erkjenner at det har vært trøkket utenfra og internt har vært stort, men at det den senere tiden er blitt «mer å leve med».

Det har til tider stormet rundt politidirektøren. I sommer advarte tillitsvalgte lokallagsledere i 11 av 12 politidistrikter om lav bemanning, og om saker som hoper seg opp.

– Jeg skal være forsiktig med å gi råd, men for den som kommer etter meg blir det viktig å videreføre dette arbeidet. Jeg har ikke dårlig samvittighet for at jeg overlater arbeidet som gjenstår til en annen.

Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg.

Ingar Storfjell

Ble bedt om å søke nytt åremål

Humlegård var sterkt ønsket som direktør for Politidirektoratet (POD), da han søkte jobben høsten 2012. Han tiltrådte stillingen formelt i november samme år, men overtok før det. Han erstattet Øystein Mæland, som måtte gå av etter 22. juli-rapporten. Selv mener han at han ble beordret til å ta jobben.

– Da jeg fikk denne jobbe, eller ble beordret, var det ikke mitt ønske. Men det var en kritisk periode.

Også nå var han sterkt ønsket med videre. Da han fortalte Justis- og beredskapsdepartementet om at han ikke ønsket å søke nytt åremål, var det ingen jubel i taket.

– Jeg ble bedt om å søke nytt åremål. Vi har flere ganger vært inne på det, og jeg har naturligvis satt stor pris på det. Men man må kunne si at nå er det nok, det er slutt. Det har jeg til slutt fått aksept for i departementet, sier han.

– Når ga du beskjed om at du ikke kom til å søke nytt åremål?

– Det har jeg sagt ved de siste medarbeidersamtalene, men det har i løpet av våren blitt mer aktualisert. Departementet har gitt uttrykk for at de ønsket at jeg skulle fortsette litt til. Den endelige beslutningen ble tatt i august.

Han stoppet verdens største marked for ulovlige varer på det mørke nettet. Dette bekymrer ham mest nå.

Tre utfordringer

Han mener at det er et passende tidspunkt å forlate POD, ettersom reformarbeidet nå går over i en annen fase.

– Arbeidet med nærpolitireformen er ikke over. Men det går over i en annen fase. Det er mye som er gjort, som må få tid til å virke. Nå trenger POD en sjef som evner å videreføre det arbeidet som allerede er gjort i etaten.

Han trekker frem oppfølgingen av reformarbeidet som en av de største utfordringene for Politi-Norge i årene som kommer. Den andre utfordringen han trekker frem er cyberkriminalitet.

– Norge er et av verdens mest digitaliserte land, det er positivt. Men det gir også en sårbarhet. Kriminaliteten sprer seg fra gaten til data. Skal jeg trekke frem en tredje ting, så blir det evnen til å digitalisere de delene av politiet som er gryteklare for det.

– Hvis du skulle gjort noe om igjen, hva hadde det vært?

– Jeg skulle tatt dette med forventningsstyring mer på alvor, både internt og eksternt. Det er nok noe jeg har undervurdert litt. Mange har ventet på resultatene ved reformen og er utålmodige, svarer han.