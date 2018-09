Lastebilsjåføren siktet etter dødsulykke ved Operaen

Vedkommende er siktet etter veitrafikklovens paragraf 3. Dette opplyser politiadvokat og påtaleansvarlig Eric Lindset til Aftenposten. Det er statsadvokaten som endelig avgjør påtalespørsmålet.

– Etter en konkret vurdering har vi også tatt beslag i førerrett, opplyser Lindset.

Han sier videre at siktede etter en konkret vurdering ble satt et døgn i arresten. Lastebilsjåføren er polsk statsborger og har fått oppnevnt advokat Harald Jahren som sin forsvarer.

Ulykken skjedde i krysset mellom Langkaia og Operagata. Den kvinnelige syklisten ble erklært død på stedet av helsepersonell.

– Ikke aktsom nok

– Hva kommer det av at det er opprettet en formell siktelse?

– Vi mener det er skjellig grunn til å vurdere denne dødsulykken som et straffbart forhold. Det betyr da at fører av lastebilen ikke har vært aktsom nok. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer om dette akkurat nå. Vi er kun ferdig med den akutte etterforskningen. Vi jobber fortsatt med videre etterforskning av videoovervåkingen. Det er for å se om det kan vise detaljer i hendelsesforløpet. Vi ser også på elektronisk kommunikasjon. Begge kjøretøyene, både lastebilen og sykkelen blir grundig undersøkt. Vi fortsetter også med vitneavhør, sier politiadvokaten.

Politiet har mottatt en foreløpig rapport fra obduksjonen, men venter nå på en fullstendig rapport.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Erkjenner ikke straffskyld

Siktede har hittil vært inne til avhør to ganger. Advokat og oppnevnt forsvarer Harald Jahren sier til Aftenposten at siktede ikke erkjenner straffskyld:

– Vi mener også at det ikke var nødvendig å sette siktede i arrest et døgn, selv om politiet ønsket et formelt avhør av ham. Det var slik vi ser det ikke fare for unndragelse, at siktede ville reise fra Oslo. Selv om han er polsk statsborger, så har han bodd og arbeidet i Oslo siden 2012, sier Jahren. Han har i dag tatt kontakt med politiet for å få se dokumentene i saken.