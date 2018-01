Han er siktet for promillekjøring og forsettlig drap på en trebarnsfar (47) etter at han 1. nyttårsdag kjørte nordover mot kjøreretningen på E18 mellom Langangen og Larvik.

Politiet mener at sjåføren av Toyota varebilen med vitende og vilje kjørte gjennom en åpning i midtskillet på motorveien og fortsatte i høy hastighet 1,4 kilometer før ulykkesstedet.

– Vi har bestemt oss for at han ikke skal slippes løs etter behandling, men fremstilles for varetektsfengsling. Vi vurderer å utvide siktelsen om forsettlig drap slik at han også siktes for fire drapsforsøk, sier politiinspektør Magnar Pedersen ved Sørøst politidistrikt.

Politiets etterforskning har gitt grunnlag for at de nå tror 21-åringen selv forsøkte å ta sitt eget liv:

– Vi har ikke funnet noe avskjedsbrev, men vi mener at dette var mannens motiv, sier Pedersen.

21-åringen er ikke tidligere straffedømt og er ingen «kjenning» av politiet.

Dødsulykke på E18 ved Larvik: Sjåfør siktet for forsettlig drap

Ennå ikke avhørt

21-åringen ble alvorlig skadet og ligger nå på Sykehuset i Vestfold (SiV) i Tønsberg.

Larvik-advokaten Søren Ø. Hellenes er oppnevnt som mannens forsvarer.

– Jeg har bare hatt en kort prat med min klient, som jeg tror blir liggende på sykehuset i en god stund. Hittil har jeg fått få dokumenter fra politiet, og har ikke grunnlag for å kommentere opplysningene om at han skal ha ønsket å ta sitt eget liv, sier Hellenes.

Ulykken skjedde ved 04.30-tiden natt til første nyttårsdag. Politiet har ennå ikke avhørt siktede, bare hatt en kort prat med ham.

21-åringen traff en personbil med fem personer. Familiefaren ble drept momentant, moren (36) og datteren (5) ble alvorlig skadet, mens to gutter på 11 måneder og syv år slapp fra ulykken med lettere skader.

Nesten hjemme

Familien kommer fra Telemark. De var på vei hjem fra utenlandsferie og hadde landet på Oslo lufthavn Gardermoen tidligere på natten.

Ulykken skjedde mindre enn en halvtime før de ville ha vært hjemme i Skien.

Politiet vil skaffe dem en bistandsadvokat.

Skien kommunes kriseteam er koblet på for å følge opp pårørende og venner.