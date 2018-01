Far dømt til 16 års fengsel for å mishandle ti uker gammel baby til døde

Faren ble dømt i Oslo tingrett i januar i fjor til 17 års fengsel, der han var tiltalt for vold med døden til følge. Han anket saken. Riksadvokaten beordret samtidig at tiltalen skulle endres til å gjelde forsettlig drap.

Nå har Borgarting lagmannsrett kjent mannen skyldig og dømt ham til 16 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter på sin 10 uker gamle sønn.

Gutten kom inn ved Aker sykehus 17. desember i 2014. Retten slår fast at babyen ble utsatt for vold bare et par timer før han ble innlagt.

Nye og gamle skader

Undersøkelser av gutten viste både nye og gamle ribbeinsbrudd, minst fem. Netthinnen på guttens øye hadde løsnet. I tillegg ble det påvist et ferskt kraniebrudd. Det ble påvist hjerneblødninger og blødninger i ryggmargen.

Retten mener at guttens nedsatte allmentilstand med oppkast før den siste voldsepisoden, var et resultat av tidligere mishandling.

Moren ble i tingretten frikjent for medvirkning. Hun forklarte at hun flere ganger reagerte på farens hardhendte behandling av sønnen.