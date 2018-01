Måling: Flertall mot vikarbyråer

I fjor høst leverte Ap, SV og Rødt inn ulike forslag som tar sikte på å forby bruk av bemanningsselskaper i byggebransjen. I meningsmålingen svarer 63 prosent at de enten er helt eller delvis enige i at man bør innføre forbud. 10 prosent er helt uenige i dette.

– Situasjonen i byggebransjen er ikke mulig å ignorere lenger. Det er tallene her et uttrykk for, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet til avisen.

NHO Service og Handel organiserer mange av de store bemanningsselskapene i Norge. Ifølge deres statistikk står byggebransjen for 32 prosent av alle fakturerte timer fra vikarbyråer, med en samlet omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner årlig.

– Forbud er helt feil virkemiddel. Bemanningsbransjen er gjennomregulert og er pålagt å betale samme lønn som bedriftene som leier inn fra dem, sier fagsjef Even Hagelien som mener hovedproblemet er håndheving, ikke at reglene er for dårlige.

Krogstad tror ikke et forbud vil lamme byggebransjen. Han tror det vil tvinge fram bedre planlegging fordi bedriftene da må ta en større del av produksjonen selv.

Direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening sier at de har sett en utvikling som bekymrer, der det har blitt stadig mer ansettelse av folk uten garantilønn.

– Det gjør at det er folk på samme arbeidsplass med ulike vilkår. Vi kan ikke ha regler som gjør at du slipper unna med en annen kostnad fordi du ikke betaler lønn mellom oppdrag, sier Sandnes.