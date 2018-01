Siktede har i avhør knyttet seg til handlingene som gjorde at barnet 3. juledag havnet på Oslo universitetssykehus Ullevål. Hun døde senere av hodeskadene.

Ved obduksjonen ble det avdekket både helt ferske og ukegamle skader, noe som gjør at politiet mener at mishandlingen må ha pågått over noe tid, og ha startet allerede på familiens hjemsted i Nord-Norge.

Hans O. Torgersen

Etterforskes opp mot nye forhold

– Vi regner med å ferdigstille etterforskningen av de forhold som knytter seg til hendelsen i romjulen om kort tid. Nordland politidistrikt vil så overta saken. Et sentralt tema i den videre etterforskningen er den tidligere volden mot spedbarnet, og om også andre familiemedlemmer kan ha blitt utsatt for vold, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.

Han jobber ved påtaleavsnitt for alvorlige volds- og seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Foreløpig er 37-åringen bare siktet for voldshandlingen i romjulen som førte til at babyen ble påført livstruende skader og døde søndag 7. januar.

Om det avdekkes nye forhold han nå skal etterforskes opp mot, vil den foreløpige siktelsen bli utvidet, bekrefter politiadvokaten.

Mor i begravelsen

Også barnets mor (34) er siktet i saken, men hun ble løslatt fra varetekt etter én uke slik at hun med politivakt kunne være på sykehuset de siste døgnene før jenta døde.

Hun er siktet for ikke å ha grepet inn for å avverge mishandlingen som førte til at barnet hennes døde.

Moren fikk være til stede da datteren i forrige uke ble begravet på hjemstedet.

Hun kan bare ha kontakt med sine andre to barn under tilsyn av barnevernet.

– Det gjenstår fortsatt avhør av moren. Da det også kan være aktuelt med nye avhør av barna er det viktig av hensyn til etterforskningen å sikre at forklaringer ikke tilpasses, sier Henriksbø.

Høyesterett om filleristing av baby: Seks års fengsel

Fikk ta farvel

Den drapssiktede faren fikk ikke være til stede under begravelsen, men fikk med politivakt ta avskjed med barnet sitt på sykehuset i Oslo før det ble sendt nordover.

Mannens forsvarer, Svein Holden, sier at han ikke har noen kommentar til saken.

Fredagens fengslingsmøte vil trolig gå som kontorforretning, noe som betinger at siktede godtar nye fire uker i varetekt.

Moren har hele tiden nektet straffskyld for ikke å ha beskyttet barnet sitt.

Hennes forsvarer Kirsten Sigmond har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Les også:

– Et signal om at omsorgspersoner har plikt til å handle

Politidirektøren: – De som trenger politiet mest, har sett for lite til politiet.

Aftenpostens granskning: Se tiltalene om familievold her