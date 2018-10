Grande: – Venstre og KrF har hele tiden stått sammen om tradisjonelle sentrumsverdier

Til stormende jubel fra nesten 300 partimedlemmer fra hele landet gikk partileder Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landskonferanse lørdag ettermiddag.

Med en potensiell kommende regjeringskrise som et tykt bakteppe, omhandlet partilederens tale i stor grad temaer knyttet til verdier, valgfrihet og varme.

– Noen sier det er et skille i politikken mellom verdier og ideologi. Noen tror det er et skille mellom verdier og politiske resultater. Det synes jeg er rart. For hva er vel verdier om man ikke jobber hver eneste dag for å omsette verdiene til en reell endring i folks hverdag? spurte Grande retorisk.

Landskonferansen markerer begynnelsen på organisasjonens arbeid med Venstres nye prinsipprogram, som skal vedtas på landsmøtet til våren.

Sammen i sentrum

I talen penset Grande inn på hvilke tradisjonelle verdier hun mener Venstre og KrF har stått sammen om i sentrum.

– Tradisjonelle sentrumsverdier som handler om å alltid løfte de svakeste, og at makt kommer nedenifra, er jo verdier som Venstre og KrF sammen har forvaltet helt siden KrF ble stiftet, sier Grande til NTB.

Hun sier hun håper KrF kommer inn i dagens regjering og mener det ville gitt et enda større trykk mot det politiske sentrum.

– I forslaget til statsbudsjett som nå er lagt fram, har vi ikke lenger de usosiale kuttene som vi så at Høyre og Frp hadde da de satt alene i regjering. Det er på grunn av Venstre, sier Grande, som mener statsbudsjettforslaget inviterer KrF til å delta.

Tyskerjentene

Fra talerstolen trakk partilederen også fram regjeringens nylige beklagelse til tyskerjentene for behandlingen de fikk etter krigen.

– Det er en skamplett i norsk historie og noe av det skammeligste vi har gjort. Regjeringens beklagelse kom fra Ernas egen drivkraft og eget ønske. Det er mange regjeringer som kunne ha gjort det før oss, men det var vi som gjorde det, sa en gråtkvalt Grande fra talerstolen lørdag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg (H) kom onsdag med Norges offisielle unnskyldning i forbindelse med at menneskerettighetserklæringen er 70 år. Den er basert på en utredning fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

– I en diskusjon om de kalde og de varme verdiene, så mener jeg jo at dette viser at når det er en regjering med tre damer øverst, så er det ikke tilfeldig at det er nå vi klarer å få til det, sa Grande til NTB etter talen.