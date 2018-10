Riksantikvaren vil frede høyspentmaster

Striden står om en 4,3 kilometer lang og særegen høyspentlinje som går fra Glomfjord kraftverk til Glomfjord industripark i Nordland, melder NRK.

Mastene som bærer kraftlinjen ble støpt i betong i 1917, og Riksantikvaren har satt ned foten for Statskrafts planer om å rive høyspentmastene – som ikke lenger er i bruk.

– Ja, vi mener de bør fredes. De er flotte konstruksjoner og ingeniørkunst av høy verdi, Hanna Geiran, som er avdelingsdirektør ved kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren, til NRK.

101 år gamle

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er de jernarmerte betongmastene «meget autentiske både visuelt, funksjonelt og materielt».

De ble i sin tid støpt på stedet av Betonmast AS - og er blitt stående i det værharde landskapet i 101 år.

Statkraft opplyser til NRK at de ikke har noen planer om å anke Riksantikvarens beslutning om at mastene bør få stå.

– Vi forholder seg fredning og vil etablere et oppfølgingsprogram for å sikre og følge med på tilstanden til mastene, sier regiondirektør i Statkraft, Dag Smedbol.

Ifølge kanalen er også Fylkesrådet i Nordland og ordføreren i Meløy, der kraftlinjen ligger, positive til Riksantikvarens forslag, som nå skal ut på høring.

- Ser ut som en fuglefelle

Men Naturvernforbundet i Nordland er ikke like entusiastiske.

– Jeg har sett bilde av mastene, og det var ikke noe vakkert syn. Det ser ut som en fuglefelle, det syns jeg ikke noe særlig om, sier forbundets fylkesleder Bjørn Økern til allmennkringkasteren.

Det er ikke første gang det har vært diskusjoner om hvilken verdi høyspentmaster har som kulturminner. I 2010, mens krangelen om de såkalte «monstermastene» i Hardanger pågikk for fullt, mente NVE at det fantes 24 kraftlinjer som hadde kulturhistorisk interesse. Den gang sa riksantikvar Jørn Holme at det ikke var aktuelt å frede kraftlinjer.

– Det kan bli aktuelt å frede 1-2 master i tilknytning til ett historisk anlegg. Men det er ikke aktuelt å frede kraftlinjer, sa Holme til NRK.