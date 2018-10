Makaveli Lindén (20) er siktet for drapet på Heikki Pallto (24), som ble funnet knivstukket og drept i kollektivet der han bodde, forrige mandag.

20-åringen har nå status som internasjonalt etterlyst, melder NRK.

Lindén ble først etterlyst av norsk politi med navn og bilde fredag. Han het tidligere Christian Bo Lindén.

Interpol

Tatovering på hånden

Interpol frigir samtidig flere nye bilder av den ettersøkte mannen: Et portrett i svart-hvitt, et helfigurbilde og et nærbilde av mannens tatovering, på den ene hånden.

I etterlysningen blir det oppgitt at Lindén er 1,84 cm høy.

Knyttes til ran og drap

Lindén ble først etterlyst av norsk politi med navn og bilde fredag. Han knyttes både til ranet i et garasjeanlegg på Majorstuen og drapet på Paltto i hans egen leiligheten.

I et garasjeanlegg i Essendropsgate nær Colosseum kino skjedde ranet. Her ble en mann fraranet både mobiltelefon og en skinnjakke. Leiligheten der Heikki Paltto bodde og ble funnet drept i ligger i Arbos gate på Majorstuen. Ranet og drapet skjedde mandag 15. oktober med få timers mellomrom.

Interpol

Forlot Norge etter drapet

I en pressekonferanse søndag kom det frem at politiet har grunn til å tro at Lindén forlot Norge etter ranet og drapet mandag, og at han tok seg til Sverige. Dette sa politiinspektør Grete Lien Metlid.

Lindén er straffedømt flere ganger i Sverige. Han ble blant annet dømt til ett år og seks måneders fengsel for et ran der han tok seg inn i et kollektiv og ranet beboerne.

Bildene som ble frigitt fredag er fanget opp av overvåkningskameraer på Skøyen stasjon.