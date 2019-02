Hevingsplanen for Helge Ingstad vurderes som for risikabel – stedet for hevingen flyttes.

– BOA og Forsvarsmateriell har i dag besluttet å endre stedet for heving av fregatten KNM Helge Ingstad. Årsaken er at det ventes store dønninger på havaristedet, noe som gjør opprinnelig hevingsplan for risikabel, opplyser Forsvaret onsdag formiddag.

Sleping kan ta et døgn

I utgangspunktet skulle fregatten dreneres og heves på havaristedet i Hjeltefjorden, før transport til Haakonsvern. Den havarerte fregatten flyttes nå til Hanøytangen på vestsiden av Askøy – cirka 15 nautiske mil sørøst for havaristedet. Ifølge Forsvaret er det der ventet roligere vær og mindre bølger.

– Slepet til Hanøytangen vil foregå svært sakte, og transporten kan ta inntil 24 timer. Det er foreløpig usikkert når lekterne og KNM Helge Ingstad forlater havaristedet. Miljøtiltak vil bli iverksatt, og alle interessenter er informert om alternativ hevingsplan, opplyses det.

Filmer om bord

Natt til onsdag festet dykkerne de fire siste løftekjettingene til fregatten, og på morgenen gikk personell fra Marinen om bord for å starte jobben med å pumpe vann ut av fartøyet.

Onsdag formiddag arbeider personellet både på dekk og inne i fregatten, blant annet for å åpne dører og skott inne i fartøyet for å få pumpet ut nok vann. Personellet er utstyrt med kameraer som skal dokumentere hvordan det ser ut om bord. Materialet skal deretter overleveres politiet og Havarikommisjonen.

Selve hevingsoperasjonen startet i 2-tiden natt til tirsdag, og seks timer senere kunne store deler av fartøyets dekk ses over vannflaten. Ytterligere seks timer senere lå fregatten stabil og rett i vannet.

Værtrøbbel

Selv om starten av bergingsoperasjonen gikk etter planen, har Forsvaret fryktet at dønninger i Hjeltefjorden og et værsenter fra vest kan skape problemer. De to kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz», som hever fartøyet, må nemlig ligge helt i ro ved siden av hverandre slik at de fire kranene på lekterne kan løfte synkront.

– Det er fortsatt et risikabelt arbeid på grunn av kompleksiteten i hevingen, sier bergingsleder Anders Penna i BOA til NTB.

Hele hevingsoperasjonen er ventet å ta fem til seks døgn. Rundt 300 personer fordelt på to skift er involvert.