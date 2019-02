Brøytebil frontkolliderte med vogntog i Østerdalen

Politiet fikk melding om ulykken på riksvei 3 ved Messelt i Østerdalen like før klokken 8 lørdag morgen. Nødetatene er sendt til stedet, mens luftambulansen ikke kan bistå på grunn av dårlig flyvær.

– Det er to involverte i ulykken, da det var én fører i hvert kjøretøy, forteller operasjonsleder Pål Andersen ved Innlandet politidistrikt til Aftenposten i åttetiden.

En person er kjørt til Hamar sykehus, hardt skadd, meldte politiet på Twitter like før klokken ni. Skadetypen er ukjent.

Fører nummer to fremstår som uskadd, ifølge politiet.

Andersen fortalte i åttetiden at det ennå er ukjent hva som er årsaken til ulykken. Politiet i Innlandet melder imidlertid at det er svært glatt på stedet på Twitter kvart over ni.

4–5 andre vogntog står i grøften på stedet, og må berges opp av veien. Det er ingen personskader tilknyttet disse.

Veien er fremdeles stengt som følge av ulykken, og det blir skiltet omkjøring via fv 606/607.

