Tiger drepte utrydningstruet tiger i dyrepark i London

– I dag mistet London Zoo vår kjære sumatratiger Melati. Alle i dyreparken er fortvilet over tapet av Melati, og vi er sønderknuste over det som har skjedd, sier dyreparken i en uttalelse.

En annen sumatratiger, hannen Asim, var hentet inn fra en dansk dyrepark, med mål om at de to tigrene skulle skape nye avkom i dyreparken, som er verdens eldste vitenskapelige dyrepark.

Slik gikk det dessverre ikke. Ti dager etter at hanntigeren ankom dyreparken, fikk de to tigrene muligheten til å omgås for første gang for å bli kjent med hverandre. Ifølge dyreparken innebærer det alltid en viss risiko i slike møter med to voksne tigre som ikke kjenner hverandre.

Møtet mellom de to eskalerte kjapt til en aggressiv tone og de to tigrene barket sammen. Da dyrepasserne fikk hanntigeren over i en separat innhegning, var allerede den utrydningstruede sumatratigeren Melati død.