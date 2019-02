I 16 uker har politiet etterforsket den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen (68) uten at det hittil har kommet noe livstegn fra kvinnen. Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt er tydelig på at den krevende etterforskningen tærer enormt på politiets kapasitet og økonomi.

– Vi er nødt til å gjøre omprioriteringer som kan gå ut over folks rettsfølelse. Vi prøver å velge vekk det minst viktige, alt fra vinningstyveri til trafikksaker, men jeg tror vi må erkjenne at mer alvorlige forhold blir liggende lengre, sier han i et intervju med Aftenposten.