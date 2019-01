Samarbeidet virkelig en av Norges mest omtalte politimenn og ekspert på organisert kriminalitet med en av de største hasjgrossistene som er avslørt gjennom tidene?

Det er i realiteten spørsmålet som juryen i Borgarting lagmannsrett skal avgjøre nå.

Det første som retten måtte sørge for onsdag morgen var å trekke ut to av juryens 12 medlemmer, én mann og én kvinne. Det skal bare være ti som deltar når skyldspørsmålet skal avgjøres.

Av de ti jurymedlemmene må flere enn seks, altså minst syv jurymedlemmer være enige for at det skal foreligge en gyldig kjennelse. Hvis juryens medlemmer ikke blir enige før dagen er omme, har lagmannsretten tillatt at de kan reise hver til sitt og at de i så fall skal møtes igjen torsdag morgen.

Jan T. Espedal

Forbereder seg på det verste

Fredag i forrige uke ble bevisførselen avsluttet i saken etter nesten fem måneder. Lagdommer Kristel Heyerdahl vil sluttføre denne delen av ankesaken med å gi juryen sin rettsbelæring når retten settes klokken 09.

Aftenposten var med da Eirik Jensen tirsdag gjorde sine siste forberedelser før han kan bli dømt til fengsel i 21 år. Jensen leverte hunden sin til til en av sine nærmeste, en som han vet vil sørge for at hunden hans vil få et godt liv selv om han selv skulle forsvinne ut av det.

Jyryen avgjør

En rettsbelæring er en veiledning fagdommeren gir de ti lagrettemedlemmene før de trekker seg tilbake for å avgjøre om Jensen er skyldig eller ikke etter tiltalen.

Dommeren skal ikke gi uttrykk for hva hun selv måtte mene, men framføre en slags nøytral gjennomgang av bevisene som er lagt fram for retten. Hun skal også forklare juryen hvordan de skal svare på de fire spørsmålene om Jensens eventuelle skyld.

Spørsmålene må besvares med et flertall på sju eller flere av jurymedlemmene.

Ankesaken er for øvrig den aller siste saken i Norge med jury. Juryordningen har vært en del av lagmannsretten i 130 år, og innebærer at ti jurymedlemmer alene avgjør en sak. Nå skal en sak i stedet avgjøres av fem meddommere og to fagdommere.

Snart fem år siden pågripelsen

Det nærmer seg fem år siden Jensen først ble pågrepet, i februar 2014. I forbindelse med pågripelsen ble han suspendert fra stillingen som politimann.

Han ble siktet og tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj. Han ble dømt til 21 års fengsel, men anket skyldspørsmålet.

Dersom han blir frikjent er Jensen en fri mann innen helgen. Dersom han blir kjent skyldig vil saken fortsette med straffeutmåling neste uke.