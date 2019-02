Ved fødsel måles hodeomkretsen til alle barn som blir født i Norge. Målingen fortsetter det første leveåret, og målene settes inn i en kurve. Dette er viktig fordi man kan oppdage barn med vannhode, en tilstand som kan føre til skade på hjernen.

Problemet for mange foreldre er at norske barns mål ikke passer inn i kurven som er basert på statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Her er gjennomsnittet basert på barn fra Norge, USA, Ghana, Oman, Brasil og India.