Flere veier stengt julaften

Flere fylkesveier er stengt julaften på grunn av flom. Uværet gjør at riksvei 7 over Hardangervidda er stengt og et jordskred har stengt E134 i Etne helt sør i Hordaland.

Julaften kl. 19 vil Statens vegvesen ta en ny vurdering om riksvei 7 skal åpnes eller forbli stengt.

Flere fjelloverganger som var stengt tidligere på dagen, er nå åpne igjen, melder NTB.

Det gjelder riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal.

I Rogaland ble fylkesvei 520 ved Svandalsfossen stengt på grunn av flom og manglende sikt.

Det ble utstedt flomvarsel på nest høyeste nivå for deler av Vestlandet.