Norsk forretningsmann: – Jeg ble forsøkt rekruttert av E-tjenesten

– De prøvde å verve meg som informant flere ganger, de var nokså pågående. Da FSB pågrep meg, visste de at jeg hadde vært kontaktet av den norske etterretningen, sier Atle Berge til Nordlys.

Forretningsmannens opplysninger kommer i kjølvannet av saken der tidligere grenseinspektør Frode Berg har erkjent å ha vært kurer for den norske E-tjenesten. Han sitter i varetekt i Moskva, anklaget for spionasje mot russiske atomubåter.

Aftenposten skrev onsdag om hvordan Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen flere ganger skal ha reagert på måten norsk sikkerhetstjeneste forsøkte å rekruttere informanter i grenseområdene rundt Norge og Russland.

Sentral i norsk-russisk næringssamarbeid

Frode Berg-saken gjør at også Atle Berge nå har valgt å fortelle om sine opplevelser. Berge bygget på begynnelsen av 2000-tallet opp en søsterbedrift til det norske betongfirmaet Ølen Betong i Murmansk, en virksomhet som ifølge Nordlys ble sentral i det norsk-russiske næringssamarbeidet i regionen.

I 2016 ble han pågrepet av FSB og anklaget for spionasje. Han nektet, men ble utvist fra Russland i ti år. Nå mener han at forsøkene på rekruttering fra norsk E-tjeneste er årsaken til at han ble pågrepet og kastet ut av landet.

– De reiste også to ganger ens ærend fra Oslo til Ølen for å verve meg som informant. Det var svært utidig, og ødela svært mye for oss, mener Atle Berge.

Forsvarsdepartementet: Ingen kommentar

Forretningsmannen sier til Nordlys at han avviste forespørslene fra E-tjenesten, og at det derfor aldri ble diskutert hvilke opplysninger de ønsket at han skulle samle inn.

Forsvarsdepartementet har ikke ønsket å svare på spørsmål om E-tjenestens eventuelle rolle i Frode Berg-saken. De ønsker heller ikke å kommentere historien til Atle Berge, og opplyser at de ikke kommenterer hvem som eller om noen har hatt oppdrag for E-tjenesten.

– Svaret er det samme, uansett hvilke navn som blandes inn, sier seniorrådgiver Lars Gjemble til avisen.