Maks 2,5 meter, sto det på skiltet, så biltyven led enten av lesevansker, lesevegring eller en kombinasjon av begge deler ...

Uansett – dette ble en særs dårlig dag på jobben for tyven før han kunne ta helg.

For like etter klokken 16.00 fredag ettermiddag varslet politiet i Trøndelag på Twitter om at en liten lastebil hadde kjørt seg fast i en jernbaneundergang ved Selsbakk fabrikker, melder adressa.no.

Lastebilen blokkerte veien, og togleder ble sporenstreks varslet da Bane Nor måtte sjekke om banelegemet var blitt skadet.

– Tyven er ennå ikke tatt, så vi vet ikke noe kjønn. Så det var vel en «hen» som stjal bilen, sier operasjonsleder Viola Elverum ved Trøndelag politidistrikt.

Stengt en time

Rundt en time senere ble veien åpnet igjen. Lastebilen ble da trukket løs av en bergingsbil.

– Det er vår bil, men det er ikke en av våre sjåfører som har kjørt den hit, sier produksjonsarbeider Rune Trondsetås ved Trondheim vask og renseri.

– Ikke vår sjåfør

Vaskeriet ble oppringt av politiet med beskjed om at det var en av deres biler som sto fast, men det var ingen sjåfør der.

– Bilen ble stjålet i natt. Da jeg fikk telefon fra politiet tok jeg med en ekstranøkkel og kjørte hit. Da kunne vi kjøre bilen til en bergingsbil, sier Trondsetås til Adresseavisen.

Lastebilen er kjørbar, men skadet.

Det er uvisst om den kommer på veien igjen.