Klokken 00.42 kunne politiet melde at brannen er under kontroll. Brannvesenet vil jobbe med etterslukking gjennom natten.

Fire personer og en politibetjent er undersøkt av ambulansen etter å ha fått i seg røyk, melder politiet.

Storbrannen herjet på Osebro, den best bevarte delen av Porsgrunn sentrum, torsdag kveld. Her har det vært drevet handels- og næringsvirksomhet i mange hundre år, samtidig som bydelen også er et av byens eldste boligstrøk.

– Det ser veldig, veldig ille ut. Hele galleriet mitt brenner. Det er ingenting igjen av det, sier daglig leder og innehaver Trude Lyng av Galleri Osebro i bygningen som brenner til NTB. Til VG sier Lyng at det var kunst for millioner i bygget, og at alt nå er tapt.

Verneverdig bygning

Hun sto på utsiden og fulgte fortvilet brannvesenets kamp mot flammene. I 22-tiden syntes det håpløst å skulle få reddet bygningen fra 1800-tallet.

Bygget som brenner har verneklasse A, hvilket betyr at det er av «nasjonal eller meget stor lokal verdi», ifølge Porsgrunn kommune. Bygningene som ligger nærmest har «stor lokal verdi» og er «bygninger som er en viktig del av et bygningsmiljø», skriver NTB.

Porsgrunns ordfører Robin Kåss sier brannen i trehusbebyggelsen i Porsgrunn sentrum er trist for hele byen og Norge.

– Det er en stor og tragisk brann. Det er en historisk del av Telemark. En fantastisk og vernet trehusbebyggelse langs Porsgrunnselva, som er brukt av mange mennesker rundt hele regionen. Det er veldig sørgelig, sier ordføreren til NTB.

19 naboer ble evakuert, da det ble meldt om stor spredningsfare.

Flere bilder og videoer viste at bygget var overtent. Politiet sperret av Storgata og Lilleelvgata, og det var røyk i store deler av Porsgrunn sentrum.

Theo Aasland Valen

– «Regner» gnister fra fasaden

Gunnar Angeltveit var på åstedet, og kunne fortelle om en dramatisk brann.

– Brannen har foreløpig ikke spredt seg til andre bygninger, men det «regner» gnister fra fasaden på huset som er i brann, og situasjonen ser farlig ut, sier Angeltveit til Aftenposten kl. 21.40 torsdag kveld.

Brannvesenet fra Skien og Bamble bistår i slukkearbeidet.

Theo Aasland Valen/NTB scanpix

Politiet måtte gå ut på Twitter, og ba om at folk ikke nærmet seg stedet for brannen og lot nødetatene få jobbe i fred. Det er opprettet et krisemottak for evakuerte personer på Hotell Vic i Skolegata i Porsgrunn sentrum.