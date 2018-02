Reagerer på pågripelse av afghansk familie: – Kan ikke rettferdiggjøres

Politiet i Hordaland pågrep fredag en afghansk familie som hadde påberopt seg kirkeasyl på Fitjar. Etter å ha banket hardt på døren, knuste politiet en rute og brøt seg inn i lokalet.

Politiets utlendingsenhet (PU) mener forsamlingshuset på Fitjar ikke er et kirkerom.

SVs Karin Andersen reagerer sterkt på at familien ble hentet ut fra med makt.

– Det er ingenting i saken som kan rettferdiggjøre en slik brutal aksjon mot barn og å bryte kirkeasylet, sier Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, til NTB.

Andersen mener regjeringen viser «manglende respekt» for det kirkelige rom.

– Regjeringen viser ingen hemninger når det gjelder å bruke unødvendig makt mot flyktningfamilier. En slik aksjon vil skremme og skade barna, og det har vi ikke lov til, påpeker hun.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Biskop: – Et brudd på regelverket

Biskopen i Bjørgvin Halvor Nordhaug er svært opprørt over at en afghansk familien ble hentet ut av politiet.

– Det er mye jeg reagerer på. For det første er det svært kritikkverdig at politiet ikke respekterer kirkeasylet. Det er et brudd på den praksisen som har vært, og på retningslinjene fra Justisdepartementet, sier Nordhaug til NTB.

– Det er ingen tvil om at familien var i kirkeasyl, mener han og peker på at menighetshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv på Fitjar er tydelig merket.

Kritisk ordfører

Privat

Ordfører i Fitjar Wenche Tislevoll reagerer også på pågripelsene.

– Jeg har vanskelig for å se dette som noe annet enn et brudd på reglene om kirkeasyl, sier Tislevoll til NRK.

Hun har selv møtt familien. Til NRK forteller hun at familien fryktet æresdrap, fordi kona hadde rømt fra et ekteskap med en eldre mann.

Ordføreren stiller seg «undrende» til at politiet gikk inn for å pågripe familien:

– Det er med vantro at jeg hørte om det som skjedde.

Politiet: Ikke kirkerom

Politioverbetjent Pål Gjil, som er avsnittsleder for operativ utlendingsenhet avsnitt nord i Sørvest politidistrikt, bekrefter overfor NTB at de har gjennomført aksjonen etter anmodning fra Politiets utlendingsenhet.

PU mener at bygget til den frikirkelige menigheten Nytt Liv på Fitjar ikke er et kirkerom.

Ifølge leder ved seksjon for identitetsfastsettelse i PU, Håvard Bekk, har bygningens funksjon vært avgjørende for politiets vurdering i forkant av pågripelsene.

– Opplysningene om bygningens funksjon er stadfestet ved hjelp av ulike kilder, herunder politioperative metoder, opplyser han til NTB.

Familien skal transporteres ut av Norge. Ved PU får NTB opplyst at det er en del av deres vanlige praksis å uttransportere personer uten lovlig opphold.

– Vi har gjort en vurdering opp imot det som går på kirkeasyl, og vi mener helt klart at dette ikke er omfattet av retningslinjene Justisdepartementet legger til grunn, sier pressevakten.

Ifølge retningslinjene fra Justisdepartementet skal også kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor den norske kirken respekteres. «Av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus», heter det.