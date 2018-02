Våren 2015 innførte regjeringen redusert foreldrebetaling for familier med lav husholdningsinntekt, og ordningen er videreført i statsbudsjettet for 2018 med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Man må selv søke om å få en reduksjon etter at man har sagt ja til barnehageplass.

Aftenposten om statsbudsjettet: Lavtlønnede med krav på billig barnehage går glipp av tilbudet

De fleste kommuner har søknadsfrist 1. mars for å søke om plass.

For dårlig informasjon?

Stortingsrepresentant og leder av Utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen sier til NTB at mange ikke benytter seg av ordningen med redusert foreldrebetaling.

– Dessverre ser vi at hele 17.000 som kunne fått billigere barnehage i 2016, ikke benyttet seg av tilbudet. Dette skyldes trolig at for få vet om tilbudet, derfor oppfordrer jeg herved kommunene til å informere tydelig om dette nå som fristen for å søke nærmer seg, og spesielt når foreldre får brev om tilbud om plass, sier han.

7.000 spart

Inntektsgrensen for å innlemmes i ordningen i 2015 var på 473.000 kroner, og maksimal foreldrebetaling ble satt til 6 prosent av husholdningens inntekt for første barn. Det betydde at en familie som tjente 350.000 kroner, fikk en reduksjon i foreldrebetalingen på om lag 7.000 kroner.

Siv Jensen: Ap driver heksejakt på private barnehageeiere

– Man får altså ikke reduksjonen automatisk, men må søke kommunen, og normalt få uker etter at man har takket ja til tilbud om plass, understreker Steffensen.