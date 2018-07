Migrasjonsutvalget skulle etter planen legge frem sin innstilling 15. august for deretter å bli vedtatt som ny politikk på Arbeiderpartiets landsstyremøte måneden etter.

Utvalgsleder og partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhanis mange utspill har imidlertid bidratt til å utsette prosessen, sier flere sentrale kilder i partiet til Vårt Land.

Gharahkhani har blant annet foreslått å etablere mottakssentre i Afrika, revurdere det europeiske asylsystemet og at Norge skal jobbe for å ta inn null asylsøkere. Disse utspillene har skapt sinne i egne rekker, skriver avisen.

Han har satt fyr på innvandringsdebatten i Ap: – Bor du i Norge må du bli en del av Norge

Mange meninger

– Ap er et parti som rommer alle meninger, og vi i utvalget er en miniatyr av alle disse meningene. Så er det er klart at summen av utspillene til Masud gjør at folk er skeptiske til hva som kommer fra utvalget. Det vet også Masud, sier AUF-leder Mani Hussaini til avisen. Han sitter selv i utvalget og er en av få som vil snakke om utvalgslederens utspill.

Fra før har partilagene i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim vedtatt resolusjoner der de sier nei til en streng linje. Etter murring i egne rekker og tilbakemeldinger fra sentralstyremedlemmene i april, besluttet partiledelsen at man skulle inkludere partiorganisasjonen og la landsmøtet i april 2019 ha siste ord i saken, skriver avisen.

Bekymring

Etter det Vårt Land erfarer, er det også intern bekymring for at partiet ikke skal klare å samle seg om en ny migrasjonspolitikk før landsmøtet neste vår. Partiet er allerede splittet mellom en innvandringsrestriktiv og en innvandringsliberal fløy.

Både migrasjonsutvalget og utvalgene som skal foreslå ny arbeidslivs- og distriktspolitikk skal nå legge frem sine innstillinger 1. oktober. Innstillingene skal ut på høring frem til 1. desember og behandles på landsmøtet i april neste år.

Gharahkhani ønsker ikke å kommentere saken.