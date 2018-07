Nå er strømprisene historisk høye

Kostnadene for strøm og nettleie er 30,7 prosent høyere enn i juni 2017, ifølge SSB. I juni steg prisene for elektrisitet med 9,9 prosent.

«Siden juli 2015, da strømprisene var på sitt laveste nivå, har prisen på elektrisitet inkludert nettleie steget med rundt 90 prosent», heter det på byråets hjemmesider.

De økte strømprisene utgjør en stor andel av økningen på 2,6 prosent i konsumpriser det siste året.

Lav vekst i matvarepriser

Ifølge SSB hadde økningen i konsumprisindeksen de siste tolv månedene vært på 1,6 prosent om det ikke hadde vært noen oppgang i strømpriser og nettleie.

Matprisene bare steget med 0,4 prosent i samme periode, og Virke omtaler prisveksten som uvanlig svak.

– Prisøkningen denne måneden var mindre enn ventet, siden prisutviklingen på mat har vært uvanlig svak over lang tid. Prisen på handlekurven er nesten den samme som den var for 2 år siden. Prisveksten på mat og drikke de to siste årene sett under ett er på svake 1,2 prosent, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Høye produsentpriser

Det har vært en kraftig økning i produsentpriser på strøm mellom mai og juni.

Økningen er på 19,4 for elektrisitetsprodusenter, og SSB peker på det tørre og varme været de siste månedene som en medvirkende årsak.

«I løpet av juni gikk fyllingsgraden i norske vannmagasin fra å være på et normalt nivå for denne tiden av året til ett lavere nivå enn medianen for perioden 1990-2017», skriver SSB.

Dyrere industrivarer

Videre skriver SSB at en må tilbake til 2011 for å finne dyrere produsentpriser for elektrisitet enn i juni 2018. SSB viser også til en oppgang i priser på norske industrivarer.

Samlet sett steg disse med 1,1 prosent fra mai til juni, og med 8,5 prosent i perioden mellom juni 2018 og fjorårets juni.

Prisvekst for petroleumsprodukter og metaller er hovedårsaken til oppgangen.

«Dersom man ser bort fra petroleumsprodukter og metaller gikk prisene i industrien ned 0,5 prosent den siste måneden. De samme to industrinæringene har vært viktige for den samlede prisveksten i industrien de siste tolv månedene», skriver SSB.