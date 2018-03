Trailer betongfast i Grefsenveien

Den uheldige sjåføren i den utenlandskregistrerte traileren har muligens kjørt på GPS. Han havnet i hvert fall i et alvorlig uføre da bilen sank i betong som legges langs trikkesporet i Grefsenveien, nær krysset ved Lettvintveien.

Her driver Sporveien med akuttarbeid for på den ene siden å bedre driftssikkerheten for trikken, på den andre å bedre fremkommeligheten for biler.

Mandag arbeides det på strekningen Storo-Disen. Det var ved 13-tiden at traileren forsøkte å krysse trikkesporet og sank ned i betongen. Det tok to og en halv time å få tungvekteren opp fra betongen igjen.

Bjørn Egil Halvorsen

Et vitne på stedet opplyste at det er snakk om hurtigtørkende betong, og at en redningsbil raskt ble tilkalt for å få trukket opp traileren. Én redningsbil var imidlertid ikke nok.

Vitnet opplyser også at en uheldig fotgjenger havnet ut i betongen, men uten å bli sittende fast.

Bjørn Egil Halvorsen

Sporveien lover trikkedrift onsdag

– Dette skal ikke bety noe for planen om å komme i gang med normal trikkedrift her onsdag morgen.

Det sier pressekontakt Andreas Viseth i Sporveien.

Mandag ettermiddag opplyste han til Aftenposten at to redningsbiler sammen jobbet for å få løs traileren.

– En løftet i front, en annen trakk bakfra, slik at kjøretøyet ikke tok med seg skinnegangen, sa Viseth.

– Har dere fått noen forklaring fra sjåføren?

– Nei. Men vi kommer til å registrere navnet på vedkommende og registreringsnummeret på bilen, sier Viseth.

Aftenposten får opplyst at traileren hadde russisk registreringsnummer.

Ifølge Sporveiens arbeidsleder på stedet skal sjåføren ha ignorert skilting og sperringer fra sidegaten og inn i Grefsenveien.