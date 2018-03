Forsker mistet jobben ved høgskole etter forskningsjuks

Skolen fattet mistanke om juks i forbindelse med kvalitetskontroll av et prosjekt som ble utført for Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Nav og fylkesmennene i Buskerud og Østfold.

Ledelsen ved Høgskolen i Østfold fortalte om forskningsjukset på en pressekonferanse mandag formiddag.

Vitenskapelig bevist: Falske nyheter sprer seg raskere enn de ekte

– Forskning er av stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet. Derfor er det vesentlig at forskning foregår på måter som er etisk forsvarlige. Det var derfor svært viktig å raskt sette i gang nødvendige tiltak da mistanken ble kjent for oss i juni i fjor, sier prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold til NRK.

Et redelighetsutvalg ledet av professor Ellen Karine Grov ved OsloMet ble satt ned for å undersøke saken. Nå har utvalget konkludert med at forskeren har brutt god vitenskapelig praksis ved å jukse med data i en rapport som ble publisert i fjor, skriver Høgskolen i en pressemelding.

Rapporten er trukket tilbake, og Høgskolen bekrefter at arbeidsforholdet med forskeren er avsluttet.

– Utvalget har kommet frem til at forskeren har fabrikkert sine data med overlegg. Vedkommende er ikke lenger ansatt hos oss, men jeg kan ikke kommentere dette ytterligere fordi det er snakk om en personalsak, sier prorektoren.