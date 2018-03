Mann brøt seg inn i bank i Bergen

Politiet fikk melding fra et vekterfirma klokken 2.20 om at flere alarmer var utløst i Sparebank 1 SR i Krinkelkroken, skriver Bergens Tidende.

– Alarmen gikk over hele huset, så vi skjønte det var folk der inne, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt. Siden meldingen gjaldt en bank, ble alt av tilgjengelig mannskap dirigert til stedet.

– Vi fikk raskt sikret rundt bygget, og så gikk vi inn. Inne i banklokalet pågrep vi en mann, godt ruset, sier Sætre.

Mannen, en 38 år gammel kjenning av politiet, ble pågrepet på stedet. Ifølge politiet var han i besittelse av diverse Iphoner og PC-er, skriver VG.

Operasjonslederen opplyser at det så langt er uklart hvordan mannen brøt seg inn i banken, men at det er lite som tyder på at han var klar over at det var en bank han hadde brutt seg inn i.

– Det er litt spesielt, det skjer ikke veldig ofte, sier Sætre.

– Det var ikke så profesjonelt, for å si det sånn.