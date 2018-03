* Avisene The New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytica (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opptil 50 millioner Facebook-brukere.

* Personopplysningene er tilgjengeliggjort av Facebook overfor tredjepartsutviklere mot betaling. Det er del av Facebooks forretningsmodell og fullstendig lovlig. Facebook selv markedsfører ikke opplysningene. Tredjepartsselskaper som bruker dem, må overholde Facebooks retningslinjer og vilkår.

* Tinder, FarmVille, Mafia Wars og Words With Friends er noen av de populære appene som har hatt tilgang på de samme opplysningene. Det hadde også en app utviklet av tidligere president Barack Obamas valgkampteam.

* Facebook strammet på slutten av 2015 inn på sine retningslinjer, men CAs datainnsamling pågikk forut for dette. Selskapet utarbeidet en app som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til daværende presidentkandidat Donald Trumps valgkampteam.

* Steve Bannon, som ble sjefstrateg for Trump i Det hvite hus, var visepresident i Cambridge Analytica. Ifølge de to avisene hadde CAs morselskap Strategic Communication Laboratories (SCL) fått 15 millioner dollar i pengestøtte fra Robert Mercer, en viktig republikansk giver og støttespiller for Bannon.

* Psykologen Aleksandr Kogan skal ha vært med på å utvikle Cambridge Analyticas app, som var en personlighetstest kalt «Thisisyourdigitallife». Christopher Wylie er også navngitt som utvikler. Wylie besluttet å varsle mediene og har nå sluttet i CA.

* Wylie hevder informasjonen ble samlet inn for å lage algoritmer for å påvirke amerikanske velgere, og at velgere som ble regnet for å kunne påvirkes, ble målrettet fôret med en blanding av falskt og ekte innhold.

* Rundt 270.000 Facebook-brukere fikk betalt for å bruke appen og tillot at opplysningene ble brukt i forskning, ifølge de to avisene. Men også opplysninger om deres egne Facebook-venner ble samlet inn, noe som fortsatt var lovlig ifølge Facebooks retningslinjer fram til 2015. Dermed satt CA på opplysninger om 50 millioner brukere. Det at dataene ble solgt til en tredjepart, var et klart brudd på retningslinjene, ifølge Facebook.

* Facebook har svart ved å suspendere CAs og SCLs kontoer, samt kontoene til Kogan og Wylie.

* Flere mener at Facebooks reaksjon ikke er nok. EU-parlamentet og det britiske parlamentet krever svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Samtidig granskes Facebook og CA av det britiske datatilsynet. USAs forbruker- og konkurranseorgan Federal Trade Commission (FTC) har varslet gransking.

* Facebooks aksjekurs falt 7 prosent mandag etter at saken ble kjent, og ytterligere 2 prosent tirsdag.

Kilder: The Washington Post, The New York Times, The Observer, AP, The Atlantic, Slate