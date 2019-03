Politiet opplyser til Aftenposten at vitner så en person lene seg til en stolpe i Lillevannsveien, og at vedkommende deretter falt ned en skrent, et fall på mellom 10 og 20 meter.

Vedkommende ble fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse, og skadene er alvorlige, opplyser politiet.

I sin twittermelding knyttet politiet fallet til Trostefaret, som er like ved Holmenkollen t-banestasjon.

På spørsmål om ulykken kan knyttes til hjemreiser etter lørdagens femmil i Holmenkollen, svarte politiet først at dette er for tidlig å si.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NTB:

– Ulykkesstedet ligger rett bak skianlegget og det er ikke langt unna Holmenkollen T-banestasjon. Men vi vet ikke om det er en publikummer som har vært på vei hjem.