Hjertesyk får kanskje ikke medisin likevel: – Føler meg som en kasteball

Etter flere runder skulle hjertesyke Øystein Krabberød (69) få kostbar medisin av det offentlige. Det avgjorde Statsforvalteren i Agder. Men nå vurderer Helsetilsynet om det blir for dyrt for samfunnet.

– På meg virker det som om helseforetakets henvendelse til tilsynet er begrunnet i en engstelse for at makten til Beslutningsforum skal bli redusert, sier Øystein Krabberød.

1. des. 2021 21:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg føler meg som en kasteball mellom sykehuset, helseforetaket og helsetilsynet, sier Krabberød til Aftenposten.

Det er Dagens Medisin som nå melder at Statens helsetilsyn har bestemt seg for å gå inn i saken. Det er ledelsen i Helse Sørøst som i et brev har bedt Helsetilsynet se på saken til Krabberød.