Grafikken viser hvor togene til Follo og Østfold skal gå fra desember 2022. De røde striglede linjene viser de nye sporene på Follobanen, som går rett inn i fjellet under Ekeberg. De blå linjene viser dagens spor fra Oslo og i retning Ski. Her skal kun melkeruten Oslo Ski gå i fremtiden. Follobanen gir et løft for pendlerne rundt Oslo. Men de har vært lovet så mye mer.