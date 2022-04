Bergensbanen stengt etter steinras

Jernbanen ble stengt mellom Gol og Flå etter et uhell lørdag formiddag. Toget skal ha blitt truffet av stein både i skinnegangen og fra oven.

Etter ulykken ble toget etterhvert kjørt til Nesbyen, hvor Mads Rage og barna Miranda (11) og Irmelin (4) ventet på å fraktes vestover med buss.

(Bergens Tidende): – Det er et tog i nærheten i av Nesbyen som er truffet av et steinras. Det er en rute som er knust, men det er ikke noen personskader, sier pressevakt Thea Rønneberg i Bane Nor til BT.no.

Det var VG som først omtalte hendelsen, som skal ha funnet sted rundt klokken 12.