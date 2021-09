Jusprofessor mener politiet må etterforske Kjell Ingolf Ropstad

Aftenpostens nye avsløringer må føre til politietterforskning. Det mener jusprofessor Mads Andenæs.

Kjell Ingolf Ropstad sa han hadde utgifter på hjemstedet. Det har ført til en skattefordel på 175.000 kroner.

17. sep. 2021 11:38 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har avslørt at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har tatt aktive grep for å unngå å betale skatt på statsrådboligen. Ved å oppgi at han dekket utgifter på foreldrenes hus, fikk han en skattefordel på 175.000 kroner i 2020. Ropstad innrømmer at han oppga utgiftene for å betale mindre i skatt.

Han sier han avtalte med foreldrene at han skulle dekke faste utgifter for dem mot slutten av året. Men da Statsministerens kontor etter dialog med Skatteetaten mente at det var irrelevant for hans skattesituasjon om han hadde utgifter på hjemstedet eller ikke, betalte han ikke.

– Det var en dårlig vurdering som jeg beklager og ikke skulle gjort. Og jeg skjønner at det er mange som er skuffet over at jeg gjorde den vurderingen, sier Ropstad til Aftenposten.

– Politiet bør begynne etterforskning

Jusprofessor Mads Andenæs mener Aftenpostens siste avsløring er alvorlig for Ropstad. Saken krever nå en politietterforskning, mener han.

– Skatteetaten vil helt rutinemessig gjøre undersøkelser av saker som dette. Men politiet bør begynne etterforskning på egen hånd. Hvorvidt det foreligger straffbare forhold, avhenger av de opplysningene som er gitt til Stortinget, Statsministerens kontor og ligningsmyndighetene, sier han.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener politiet må åpne etterforskning mot KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter Aftenpostens siste avsløring.

Andenæs er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo.

– Det er en rekke straffebestemmelser som kan være relevante her. Det er bare politiet som kan håndtere dette videre, og det er en naturlig oppgave for dem å ta, sier Andenæs.

Jusprofessoren mener det er viktig at saken blir undersøkt grundig. Bare slik kan tilliten til myndighetene unngå å svekkes, sier han.

– I Norge er det en tendens til å bagatellisere brudd på tillitsforhold og loven. En av grunnene er ofte at vi ikke skal fremme politikerforakt. Men jeg tror enhver kan være enig i at det å ikke skrive om eller etterforske slike saker, det vil gi det aller største bidraget til forakt mot politikere.

Aftenposten har spurt Ropstad hvordan han vil stille seg til en eventuell politietterforskning.

– Jeg vil ikke kommentere det lovmessige. Som du vet, er jeg i kontakt med Skatteetaten for å gjøre opp for meg, sier Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten fredag formiddag.

– Kan få tilleggsskatt på opp til 60 prosent

Professor emeritus Ole Gjems-Onstad ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, sier Ropstad ut fra Skatteetatens strenge praksis vanskelig kan unngå å måtte betale skjerpet tilleggsskatt, hvis han bevisst har gitt uriktige opplysninger.

Skjerpet tilleggsskatt utgjør enten 40 eller 60 prosent av det opprinnelige skattebeløpet, avhengig av hvor grovt skattemyndighetene vurderer det til å være.

Dette utgjør enten 70.000 eller 105.000 kroner ekstra i skatt for Ropstad, i tillegg til beløpet på 175.000 kroner som han ikke betalte.

Gjems-Onstad viser til bestemmelsene i skatteforvaltningslovens paragraf 14–6, der det fremgår at skjerpet tilleggsskatt ilegges skattepliktig og trekkpliktig til den «som forsettlig eller grovt uaktsomt gir skattemyndighetene uriktig eller ufullstendig opplysning, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når vedkommende forstår eller bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler».

Professoren sier det er en klart høyere terskel for at et forhold kan rammes av paragraf 378 i straffeloven, om skattesvik.

– For at en slik straffebestemmelse skal anvendes, vil det kreves mer enn at det er gitt uriktige opplysninger. For en som ikke kjenner saken i detalj, synes det lite fruktbart å gå nærmere inn på den bestemmelsen, sier Gjems Onstad.