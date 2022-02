PST: Økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge

Det er økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge, hevder PST. Og konspirasjonsteorier om korona er et samlende tema.

Hans Sverre Sjøvold er sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Fredag la de frem sin årlige trusselvurdering.

11. feb. 2022 12:57 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem sin årlige nasjonale trusselvurdering. Der hevder tjenesten at de registrerer økt aktivitet fra personer som har antistatlige overbevisninger.

Med det menes folk som hevder staten ikke har noe grunnlag for maktutøvelse og som mener lover og regler er maktmidler som krenker borgeres frihet og suverenitet.

Trusselen kommer fra personer som radikaliseres av konspirasjonsteorier. PST vurderer det imidlertid som lite sannsynlig at personer med slike overbevisninger vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge.

– Korona en samlende konspirasjon

Ifølge PST deles store mengder «propaganda» og konspirasjonsteorier i flere norske og internasjonale nettfora. Ideene her i landet, påvirkes og sammenblandes med ideer fra utlandet.

For eksempel er konspirasjonsteorier som hevder at verden styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan, blitt mer fremtredende blant antistatlige sympatisører, mener PST.

Retorikken som sees, inneholder hets, hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger.

Og spesielt konspirasjonsteorier om koronapandemien fremheves som et samlende tema for denne gruppen i år. Teorier om at korona er skapt av myndighetene for å kontrollere befolkningen, og at vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene, ifølge trusselvurderingen.

PST sier de forventer at diskusjoner om nasjonale tiltak, vaksinepass og vaksinering, særlig knyttet til barn og unge, vil skape engasjement.

PST mener vaksinesentre kan være potensielle mål for angrep.

Hevder vaksinesentre kan være mål

I flere europeiske land er det registrert en økning i vold og sabotasje som er motivert av antistatlige ideer de siste årene.

Mål for angrep har primært vært statlige institusjoner og vaksinesentre. PST mener sannsynlige mål for et eventuelt angrep i Norge, så lenge koronapandemien pågår, er steder og personer som assosieres med vaksinasjonsprosessen og sentrale aktører i myndighetenes håndtering av pandemien.

I januar i år møtte rundt 30 vaksinemotstandere opp for å demonstrere ved et vaksinesenter på Tøyen i Oslo, ifølge VG. Rundt 10 fikk pålegg om å gå ut av vaksinesenteret. To av dem nektet og ble tatt med av politiet.

Tidligere i januar kom det også frem at direktør Camilla Stoltenberg og flere andre ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) er blitt truet på livet i pandemien. En rekke trusler om vold og drap er blitt anmeldt.

Trekker frem Russland og Kina

I trusselvurderingen skriver PST at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord og at russiske og kinesiske tjenester utgjøre den største trusselen i Norge i 2022.

De skriver også at flere statlige aktører det neste året vil kartlegge og overvåke personer bosatt i Norge. Hensikten er å hindre eller slå ned politisk motstand.

Ifølge er det personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning som vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. De vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.