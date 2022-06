Rekepris på 500 kroner kiloen i Oslo. Nå fryktes det at en hel næring skal kollapse.

Høye drivstoffpriser og sviktende salg presser prisen på den norske sommerfavoritten opp. Nå står næringen i et vanskelig dilemma.

Daglig leder på Fenaknoken, Eirik Bræk, merker godt at råvareprisene har steget mye det siste året.

20. juni 2022 21:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Alle har kanskje regnet med at prisene går opp, men alt har en smertegrense.

Eirik Bræk er daglig leder i familiebedriften Fenaknoken. I 29 år har butikken solgt norske råvarer, det siste året fra Fiskehallen på Vippetangen i Oslo.

I butikken bugner det over av pinnekjøtt, fenalår og fiskekaker. Eiriks far, Gudbrand Bræk, viser stolt frem de mange råvarene. Deriblant ferske reker fra Lyngen i Troms og Finnmark.

Men det har sin pris. Nå har Fenaknoken sett seg nødt til å ta 500 kroner kiloen.

– De høye prisene kommer rett og slett av at ting er blitt dyrere, deriblant drivstoff. Det merkes på kroppen, forteller Eirik Bræk.

Bræk mener at 500 kroner for 1 kilo reker er dyrt, men at det er prisen som han må ta nå. Han lurer på hvor smertegrensen for prisstigningen går.

Salget har stoppet opp

Beveger vi oss lenger nord, er ikke høye salgspriser det største problemet.

– Nei, så galt er det ikke her oppe i Troms, utbryter Karl Alberth Hansen.

Han er daglig leder i Karls Fisk og Skalldyr i Tromsdalen.

Hansen forteller at enkelte kjedebutikker i helgen var nede i 149 kroner kiloen. Men leverandørene opplever et annet problem.

– Vi har problemer med å selge rekene i år. Jeg har holdt på med dette i 20 år, og jeg har ikke opplevd maken. For forbrukeren er det nok lettere å velge taco på grunn av prisen.

Det samme opplever daglig leder i Lyngen Reker, Jack-Robert Møller.

Rekene herfra ender altså blant annet opp hos Fenaknoken i Oslo.

– Vi har sittet i tre uker og hatt for dårlig salg. Vi har hatt mer reker enn vi har klart å selge, sier han.

– Det står dårlig til

Møller i Lyngen bekrefter også at høye drivstoffpriser presser næringen.

– Hvis jeg skulle satt opp en kalkyle basert på de reelle kostnadene og forskjellen på i år kontra i fjor, så burde nok rekeprisen vært 20 prosent høyere. Men øker du med det, så vil vi få et ytterligere fall i forbruket.

Fenaknoken åpnet på Rådhuset i 1996. I fjor flyttet butikken til Fiskehallen på Vippetangen. Innenfor dørene er det Eiriks far, Gudbrand, som tar imot kundene.

Med andre ord har rekebransjen havnet i et dilemma. Prisen de tar, er ikke høy nok til å dekke opp for kostnadene til fangsten, men samtidig er prisen nå så høy at forbrukerne velger ikke å kjøpe.

– Det står veldig dårlig til. Det er ordentlig krise, sier Lennart Danielsen.

Han er leder i Fiskerlaget Sør.

– Fiskerinæringen er i ferd med å gå under i sør. Flere er på konkursens rand, legger han til.

Fremsatte krav, men har ikke fått noen løfter

I Sør-Norge er det fiskereide Fiskehav som fastsetter minsteprisen fiskerne får for reker. Den ligger nå på 160 kroner kiloen. Det er det høyeste prisnivået på reker noensinne fra fisker til mottak.

Men prisen er likevel ikke høy nok til at fiskerne får dekket inn kostnadene sine, spesielt på grunn av drivstoffprisene.

1 kilo ferske reker fra Lyngen i Troms koster nå 500 kroner på Fenaknoken.

Danielsen forteller at flere båter nå velger ikke å dra ut og fiske, fordi de taper penger på det. Krisen er varslet fra næringen. I mars fremsatte Norges Fiskarlag en rekke krav, blant annet at fiskernes CO₂-avgift må kompenseres. Nå mener Danielsen at det er på tide at regjeringen stiller opp.

– Vi skal ha et nytt møte med fiskeriministeren på torsdag, men det er ikke kommet noen løfter, sier han.

Vet ikke hva prisen ender på

Daglig leder i Fiskehav, Kjell-Arild Tøfte, sier at det nå er et spørsmål om hvordan prisen utvikler seg videre. 160 kroner er rett og slett ikke nok for fiskerne. Det betyr at prisen ut til konsumentene også kan stige ytterligere.

Men til hva er det ingen som vet.

På Fenaknoken er Bræk-familien opptatt av at Norge som land må ta vare på ressursene vi har. Samtidig frykter de at blant annet galopperende rekepriser kan føre til at butikker som deres blir priset ut av markedet av importvarer.

– Jeg synes vi skal bli flinkere til å få frem norske varer, men vi kan ikke prise oss helt ut, sier Eirik Bræk.