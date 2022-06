Politiet stoler ikke på sine egne kart. Brukte Google Maps da de rykket ut for å stanse drapsmann i Kongsberg.

Politiet innrømmer at det har vært flere utfordringer med kartene de har i bilene sine.

Flere av politipatruljene som rykket ut til Kongsberg i fjor, ble dirigert mot Hyttegata av kartene, men fra motsatt side av Numedalslågen. De måtte løpe over broen til fots.

I dag 16:14

To og et halvt minutt etter at Espen Andersen Bråthen hadde skutt sin første pil i Kongsberg i fjor høst, kom første nødsamtale på nødnummeret 112 til politiet. Personen som ringte, fortalte at en mann skjøt etter folk med pil og bue ved Vinmonopolet på Kongsberg.

I sekundene som fulgte, rant meldingene inn. I Kongsberg var det tre politifolk ute på jobb. De ble helt avhengig av rask hjelp. To politibiler fra Drammen og en fra Sande i Vestfold var de første som satte på blålys og kjørte i retning Kongsberg.