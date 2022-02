Samtaler, notater og årlige vurderinger. Slik har Randi Rosenqvist definert terroristens farlighet og psykiatri i ti år.

To døgn etter terrorangrepet i 2011 mente Randi Rosenqvist at gjerningsmannen ikke var psykotisk. I ti år har psykiateren definert terroristens mentale helse for norske justismyndigheter og domstoler.

Siden 2011 har psykiater Randi Rosenqvist hatt syv samtaler med, ni risikovurderinger av, seks psykiatriske rapporter og flere vitnemål om Anders Behring Breivik.

Det er søndag 24. juli i 2011. Da en av de første faglige uttalelsene om Anders Behring Breivik mentale helse kommer, er det kun gått 48 timer siden han drepte 77 mennesker: Den profilerte psykiateren Randi Rosenqvist sier til NRK at Breivik ikke kan ha vært psykotisk da han utførte terroren.

Hun skal de neste ti årene få en svært sentral rolle i vurderingen rundt terroristen. Hennes syn blir viktig for hvordan statsadvokaten, regjeringsadvokaten, kriminalomsorgen og norske domstoler ser på terroristen.