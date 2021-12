Onsdag 31. mars ble 63 år gamle Svein Ingar Håkonsen funnet drept med et kulehull i hodet. Når Kripos snart presenterer sin årsoversikt over drap i 2021, vil ikke Håkonsens sak være nevnt. Den pensjonerte drosjesjåføren fra Sandefjord ble nemlig drept i utlandet. Norge Webview Minst 87 nordmenn drept i utlandet siden årtusenskiftet

Norske myndigheter har hverken oversikt over vanlige borgere som blir drept utenfor Norges grenser, eller innarbeidede rutiner for å følge opp etterforskningen i landet der ugjerningen har funnet sted.

En undersøkelse Stavanger Aftenblad har gjort, viser at minst 87 sivile nordmenn siden år 2000 er blitt drept uten at drapene er registrert i noen norske statistikker. Kartleggingen avdekker at mer enn hvert tiende drap som rammer pårørende i Norge, aldri blir regnet med av norske myndigheter.