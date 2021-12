Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen har som mål at alle over 18 år skal få oppfriskningsdose innen utgangen av februar.

NTB

19. des. 2021 20:21

– Målet nå er at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar neste år. Kommunene vil få utsendt doser slik at det vil være mulig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding søndag kveld.

Den ferske anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) er at alle i alderen 18–44 år tilbys en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden dose to.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at det er særlig viktig at personer med underliggende sykdommer og tilstander med moderat økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 i alderen 18–44 år, tar oppfriskningsdosen. Dette gjelder også de eldste i denne aldersgruppen og de som har yrkesrelatert eller annen økt eksponering for smitte. Men også alle andre i aldersgruppen 18–44 år kan vaksinere seg hvis de selv ønsker.

Også gravide får tilbud

FHI anbefaler også gravide i aldersgruppen 18–44 år å ta oppfriskningsdose i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom de har annen tilleggsrisiko.

Fra før har regjeringen satt som mål at alle over 45 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen midten av januar. Kommunene blir bedt om å prioritere denne aldersgruppen, samt risikogrupper for øvrig, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager før aldersgruppen mellom 18 og 45 år.

– Kommunene får nå økt fleksibilitet i vaksinasjonen og kan gi vaksine også til personer under 45 år når det har gått 20 uker siden dose to, dersom de har kapasitet til det. Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Derfor er det viktig at så mange som mulig sier ja til vaksine, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Antallet uvaksinerte er for høyt

Regjeringen skriver også at arbeidet med å nå dem som til nå ikke har ønsket å ta vaksine, begynner å gi effekt.

– De siste ukene har vi sett at flere som tidligere har takket nei, oppsøker vaksinesentrene. Det er en gledelig utvikling, men fremdeles er antallet uvaksinerte for høyt. Jo bedre beskyttet vi blir, desto tidligere kan vi åpne opp landet, sier Støre.