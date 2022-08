Ingen nye løfter etter strømkrise-møte: – Feil tiltak kan forverre problemet

Regjeringen har ingen nye løfter til bedrifter som srammes hardt av strømkrisen. At ting tar tid, har ordførerne delte meninger om.

Olje- og energiminister Terje Aasland vil ikke si noe om hva som ble diskutert på møtet, men påpeker at situasjonen er krevende for mange.

I dag ble det klart at statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland skulle møte Ap-ordførerne digitalt.

Arbeiderpartiet har faste møter med ordførerne en gang i måneden.

Sør-Norge har vært hardt rammet av høye strømpriser i det siste. På dette møtet er temaet strømkrisen, og konsekvensene den har for både næringsliv og vanlige folk. Det skrev Ap-sekretær, Kjersti Stenseng i en SMS til Aftenposten tidligere tirsdag.

– En hovedprioritet

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at han vil ikke gjengi hva som blir sagt på interne møter.

– Men mitt budskap til våre ordførere er det samme som jeg har delt med mediene tidligere: Dette er en hovedprioritet for regjeringen. Vi skal fortsette å stille opp for folk.

Han sier at situasjonen nå er svært krevende for mange, både folk og bedrifter.

– Det tar regjeringen på alvor.

Aasland referer til tiltakene som er gjennomført.

Han nevner blant annet ordningen som reduserer husholdningenes strømutgifter, det er varslet endringer som gjør det mer gunstig å tilby gode fastprisavtaler, andre forenklinger i strømmarkedet og nye krav til kraftprodusentene.

– Vi har også varslet at det kommer flere tiltak. Samtidig evaluerer vi situasjonen nøye, fordi feil tiltak kan forverre problemet. Det er det viktig at vi unngår.

Kristiansand-ordfører: – Vi fikk formidlet at det haster

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland har tidligere uttalt seg kritisk om regjeringens strømtiltak. Etter møtet sier han:

– Det var et møte med stort engasjement fra ordførerne. Vi kom med et tydelig budskap om at strømproblematikken er viktig for oss. Veldig mange får henvendelser fra næringsliv og enkeltpersoner knyttet til strømproblematikken, sier han.

– Dette står høyest på agendaen for veldig mange ordførere. Spesielt for oss i sørvest-regionen, for her blør næringslivet voldsomt. Det er ingen reell støtte å få for store og små bedrifter. Og det ble tydelig formidlet.

– Hva ble dere lovet av tiltak?

– Det var ikke et møte for å komme med løfter. Men det ble lyttet godt til innspillene våre. Veldig mange ordførerne er opptatt av at det haster nå. Jeg opplevde at det signalet tas av regjeringen. Det føler jeg meg trygg på, sier Skisland.

Haugesund-ordfører: Glad det tar tid

Ordfører i Haugesund, Arne Christian Mohn (Ap), er først og fremst beroliget etter møtet.

– Det var mye usikkerhet i forkant. Men regjeringen forsikret oss om at de ville følge opp støtten til innbyggerne, helt til strømkrisen er over, sier Mohn.

Flere innbyggere har fryktet at strømkrisen vil vare til neste år, men at støtten vil ha en kortere tidsbegrensning, forteller Mohn.

Når det kommer til løsninger for små og mellomstore bedrifter, trenger regjeringen mer tid å finne løsninger. Men akkurat det er Mohn glad for.

– Det er bra at de gjør nøye vurderinger, slik at skattepengene brukes på de som treffer det mest. Det er lurt å ikke hive ut masse penger nå som inflasjonen ligger å lurer, sier han.

– Stor produksjonsmangel

Mohn peker på den mer generelle støtten bedrifter fikk under pandemien. Han mener regjeringen tenker riktig nå.

– Da hadde man råd til å permittere folk istedenfor å produsere. Nå ser vi jo at det er stor produksjonsmangel i flere bedrifter.

Mohn håper at en løsning for bedriftene vil være klar ved høstens stadsbudsjett.

I mellomtiden må kraftselskapene finne løsninger regionalt.

– Flere av de små bedriftene i Haugesund sliter. Jeg håper på en løsning i et eget møte med kraftselskapet neste uke, sier Mohn.

Kritisk Flåthen ber om «styring på galskapen»

Tidligere LO-leder Roar Flåthen understreker at ansvaret ligger hos Støre og regjeringen.

– Vi må få styring på denne galskapen, sa han til Aftenposten tidligere tirsdag.

Han beskrev situasjonen som ekstrem, og rettet et direkte spørsmål mot Støre:

– Hva er det som gjør at regjeringen ikke kan ta grep og rydde opp? spør han. – Er det inngått avtaler slik at vi ikke lenger har råderett til for eksempel å ha et eget prisområde for Sør og Vest-Norge?