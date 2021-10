Minnegudstjeneste på Kongsberg: – Vi står sammen i sorgen

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit deltok i sørgegudstjenesten i Kongsberg kirke i forbindelse med drapene på fem personer.

Gudstjenesten handlet om en morgendag som er bedre enn den vi har akkurat nå, sa domkirkeprest Elisabeth Thorsen.

17. okt. 2021 09:59 Sist oppdatert 10 minutter siden

En rød tråd i gudstjenesten var hvordan vi mennesker trenger å feste blikket i noe lyst som ligger foran oss, sa domkirkeprest Elisabeth Thorsen til NRK rett etter seremonien.

– Den handlet om en morgendag som er bedre enn den vi har akkurat nå, men også om hvordan vi trenger hjelp til å være der vi er akkurat nå. Disse to motivene synes jeg kom tydelig frem gjennom ulikheten i stemningen i musikken, i salmene og i prekenen.

Kongsberg, som har 1100 seter, var fullsatt da gudstjenesten startet 11.00.

Seremonien ble ledet av sogneprest Reidar Aasbø. Prost Roar Tønnessen medvirket også i gudstjenesten.

Sistnevnte begynte med å lese noen ord fra det gamle testamentet.

– Min smerte var så bitter. Jeg ble het om hjertet. Jeg stønnet og det brant som ild. Kong David sa disse ordene for 3000 år siden, og de gjelder her i dag.

Han leste videre opp navnene til de fem ofrene.

– Vi står sammen i sorgen over de grusomme tapene vi har opplevd her i Kongsberg. Fem mennesker ble plutselig revet vekk fra oss på en svært brutal måte.

«Velt alle dine veie» var den første salmen som ble sunget i kirken.

Biskop Jan Otto Myrseth holdt prekenen under sørgegudstjenesten. Han la særlig vekt på håp, og hvordan man skal komme seg frem igjen etter å ha vært langt nede. At man må søke sammen og hjelpe hverandre gjennom sorgen.

Han tok også et oppgjør med hatkommentarer i sosiale medier:

– La oss utholdende avvise kommentarfeltenes forsøk på å skape spenninger, på å gi hatretorikken rom. Håpløsheten har best vekstvilkår i ensomhet og isolasjon, sa Myrseth.

Etter sang ble det tent lys for ofrene.

– Medfølelse og deltakelse

Styreleder Oussama Tlili fra Kongsberg Islamsk kultursenter holdt også tale. Han fremhevet hvordan Norge viser seg fra sin beste side når tragedier inntreffer.

– Jeg har fått mange telefoner og meldinger fra folk jeg ikke kjente fra før. Alle vil uttrykke medfølelse og deltakelse i Sorgen. Man kunne føle på varmen, på medfølelse trøst og solidaritet, sa Tlili.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit deltok i prosesjonen ut av kirken på vei til kirkekaffe på rådhuset sammen med blant andre biskop Jan Otto Myrseth, prost Roar Tønnessen og ordfører Kari Anne Sand (Sp).

Kronprinsparet ankom Kongsberg kirke noen minutter før 11.00 for å delta på sørgegudstjenesten etter angrepet som kostet fem mennesker livet, skadde tre og utsatte et ukjent andre for drapsforsøk onsdag kveld.

Også landet nye justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte opp for å delta på gudstjenesten.

Etter sørgemarkeringen ventet kirkekaffe på rådhuset i Kongsberg, som ligger 50 meter unna kirken. Der deltok kronprinsparet og de pårørende.

Fem personer ble drept i angrepet onsdag kveld. Dette er ofrene: