A-magasinet skrev fredag om konsekvensene av at mange unge deler nakenbilder og videoer på sosiale medier. Jentene risikerer å bli stemplet som hore og at venner vender dem ryggen, mens de som deler slikt materiale risikerer straff.

– Uvissheten om hvor mange som ser bildene og videoene av dem gjør det svært vanskelig for ungdom som blir utsatt for dette, sier Svein Mossige. Han er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og har forsket på seksuelle overgrep mot barn og unge.

I vinter var Mossige sakkyndig i en rettssak der en mann ble dømt til 15 års fengsel for nettovergrep og fysiske overgrep mot rundt 50 jenter.

– Jentene som kun var utsatt for overgrep på nett, der det ble tvunget til å dele bilder av seg selv eller utføre seksuelle handlinger foran kamera, opplevde dette som like traumatisk som jentene som var utsatt for fysiske overgrep, sier Mossige. Bare to av jentene varslet om det de var utsatt for, resten av ofrene ble først avdekket da politiet etterforsket saken.

– Disse sakene er svært vanskelige å oppdage, fordi ungdommene skammer seg og er flaue over det de har vært med på, sier Mossige, som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Det verste øyeblikket i Saras liv ble avbildet. Bildet ble først spredt til hele skolen, deretter til naboskolen, og etter hvert til nabokommunen.

Føler skam og ansvar

Noen ungdommer deler nakenbilder av seg selv på nett. Andre opplever at jevnaldrende deler bilder og videoer av dem mens de har sex uten at de samtykker til dette.

– Det som gjør det så vanskelig for ungdommene er følelsen av skam og skyld, at de selv har satt seg i situasjonen. Enten fordi de selv har delt bildet, eller fordi de har blitt tatt bilde av mens de har sex på fest. De ønsker ikke at foreldre eller andre voksne skal vite om dette, dermed sier de heller ikke noe når bilder og videoer havner på avveie, sier Mossige.

Først etter at nakenbildet eller videoen er delt, går konsekvensene opp for ungdommene. Da er det umulig å fjerne det, eller vite hvor mange det er delt til.

– Bildene spres raskt, og ungdommene har ingen kontroll på hvor mange som ser dem, eller hva de som ser bildene gjør med dem. Vi har flere eksempler i Norge på at nakenbilder brukes til utpressing, ved at folk som ser bildene finner frem til jenta eller gutten som er på dem. Trusselen går på at dersom ungdommen ikke sender flere bilder eller gjør seksuelle handlinger foran kamera, vil det opprinnelige bildet bli spredd til alle ungdommen kjenner, sier Mossige.

Mossige forteller at ungdommene blir gående og gruble mye på dette, at det finnes svært intime bilder av dem på nett, tilgjengelig for alle.

– Mange opplever en følelse av hjelpeløshet. De tenker mye på det, og dette går utover konsentrasjonen. Noen blir deprimerte, og kan i verste fall få suicidale tanker. De ser ingen vei ut av dette, sier professoren.

Påvirkes av reality-tv

Professoren mener noe av det viktigste som kan gjøres er å lære ungdommene om konsekvensene av deling på nett, så tidlig og grundig som mulig.

– Evnen til å vurdere risiko er ikke ferdig utviklet hos en 15-åring. De kan oppleve det som bra i det de deler et seksualisert bilde, fordi de får kred av den de deler bildet med. Først etterpå oppdager de at de ikke har kontroll over det de har delt, sier Mossige.

Han er bekymret over utviklingen han ser blant ungdom, og tror noe av forklaringen kan ligge i realityserier som spiller mye på sex.

– Det er en del av kulturen vår som har noe å si for at unge legger ut seg selv og andre på nett. Vi har sett at unge som er med i serier som «Paradise Hotel» blir kjendiser for å ha utilslørt sex på tv. Noen ungdommer får en forestilling om det som betyr noe er å få oppmerksomhet. Dermed er de ukritiske til midlene, og gjør det de tror må til for bli lagt merke til. Det kan få svært uheldige konsekvenser for dem, sier Mossige.