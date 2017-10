Politiet etterforsker dødsfall i Bærum

Politiet har startet etterforskning etter at de ble tilkalt til en leilighet i Skytterdalen i Sandvika ved 9-tiden fredag morgen, skriver Budstikka. Da politiet kom til adressen, fant de en livløs mann som ble erklært død etter at ambulansepersonell uten hell forsøkte å gjenopplive ham.

Foruten den døde var det også to andre personer i leiligheten. Det var en av dem som hadde varslet politiet. Ingen av de to er derimot siktet i saken. Politiet har derfor startet etterforskning for å finne dødsårsaken.

– Det var et uventet dødsfall, og avdøde er sendt til obduksjon, opplyser vaktleder Solveig Sahr Bergheim ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til avisen.