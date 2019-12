Ari Behn var bosatt i Lommedalen i Bærum. 1. juledag valgte han å avslutte livet, 47 år gammel.

Etter ønske fra folk i menigheten holder Lommedalen kirke i dag åpent i forbindelse med hans død. Utenfor kirken var det tent fakler og lys. Flere i lokalsamfunnet var innom.

– Åpent for alle

– Her er det åpent for alle, sier Elise Bjerkreim-Bentzen, fungerende sogneprest i Lommedalen kirke til Aftenposten.

Hun forteller at det ikke er noe formelt program i kirken, men at planen er å holde dørene åpne så lenge det er behov for det.

– Det er mange som har kommet, så det har åpenbart vært et behov, sier Bjerkreim-Bentzen.

Sognepresten beskriver Lommedalen som et lite og tett lokalsamfunn.

Dan P. Neegaard

– Vi som bor her trenger hverandre. Når noen dør, og særlig når noen tar sitt eget liv, kommer vi i kontakt med hvor sårbart det er å være menneske.

Hun understreker at tilbudet er åpent for alle som har behov for et sted å være.

– Vi tilbyr et åpent kirkerom, mulighet for å tenne lys og snakke med noen. Når noen dør vekker det ofte også sorg fra andre ting i livet, sier sognepresten.

Også ved Kongsseteren var sorgen synlig. Der vaiet flagget ved portnerboligen på halv stang da Aftenpostens fotograf kjørte forbi torsdag ettermiddag.

Dan P. Neegaard

Kriseteam til stede

Kriseteamet i Bærum kommune var også til stede i kirken. En av medarbeiderne sier til Aftenposten at de vil være til stede så lenge kirken er åpen.

– Vi er her for å være en samtalepartner om det trengs. Det er fint at man kan gå hit og føle fellesskap.

Ledelsen i kommunen gir uttrykk for at Behn vil bli dypt savnet.

«Våre tanker går til Ari Behns familie, etterlatte og alle som var glad i ham etter hans tragiske bortgang. En raus og varm person er gått bort. Han vil bli dypt savnet», heter det i en melding fra ordfører Lisbeth Hammer Krog på Bærum kommunes nettsider.

Også naboer i Lommedalen er i sorg. En av disse er Constanza Ingunn Engeland.

«Ari SÅ folk. Og selv om jeg ikke kjente ham, så var han virkelig en lysfontene selv. Han smilte alltid med sitt smittende smil. Han var rett og slett veldig god ute blant folk. Ari valgte å dø. Det er ikke vanskelig å forstå at det har gjort noe med vårt lokalsamfunn», skriver hun på Facebook. Aftenposten har fått tillatelse til å gjengi innholdet i teksten.

Fakta: Ari Behn * Født Ari Mikael Bjørshol 30. september 1972 i Aarhus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor) * Sønn av Olav Bjørshol og Marianne Solberg * Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen * Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen», som solgte over 100.000 eksemplarer. Ga siden ut ytterligere to novellesamlinger, fire romaner og et skuespill. Han har også laget dokumentarer og TV-serier og drev dessuten med billedkunst og design. * Giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. * De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) og Emma Tallulah (2008) * Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles * Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019

– Utrolig varm

Fotograf Klaudia Lech tilbrakte noen dager med Ari Behn i Los Angeles i april. Hun tok Behn med til Malibu for å ta portretter av forfatteren og kunstneren, som hadde utstilling i den amerikanske storbyen.

– Han hadde noe melankolsk over seg. Samtidig var han utrolig varm. Hele veien oppover til klippen der vi skulle ta bilder stoppet han og pratet med tilfeldige folk vi møtte på veien, forteller Lech.

Klaudia Lech

Fotografen opplevde Behn som intens, utadvendt og profesjonell.

– Han er jo forfengelig. Men han var utrolig sjenerøs med tiden sin, og veldig naturlig som fotoobjekt. Han gjorde sterkt inntrykk, forteller fotografen.

Gjorde inntrykk

Over 450 av Aftenpostens lesere har valgt å sende en siste hilsen til Ari Behn etter at nyheten om forfatterens død ble kjent sent 1. juledag. De deler sine tanker om hans bortgang, men også beskrivelser av tilfeldige møter med en mann som gjorde inntrykk:

«Kjørte Ari hjem med hest og kjerre en glatt vinterdag, fordi bilen hans var for dårlig skodd for den glatte bakken. Vi kjente ikke hverandre, men fra den dagen hilste han alltid og vinket når jeg traff han langs veien i nabolaget», skriver Stein Vidar Guriby.

En bokhandelansatt forteller om inntrykket det gjorde da Behn tok seg tid til å hilse på hver og én av de ansatte under en boksignering i en stappfull butikk.

Ordet «varm» går igjen i flere av beskrivelsene.

«Du var et varmt og fint menneske. Den siste tiden må ha vært veldig vanskelig. Du er et stort tap for Norge, og selvsagt aller mest for dine tre nydelige døtre. Mine tanker går til dem», skriver Sylvi Greiner.