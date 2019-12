I Arendal melder politiet at to beboere berget seg ved å hoppe ut fra veranda i 2. etasje etter at det begynte å brenne i huset like etter klokken 01.

Natt til julaften brant det også i Halden, der det var full fyr i en enebolig under oppussing.

Meldingen om brannen i Halden kom mindre enn en time etter at nødetatene rykket ut etter melding om en brann i Moss sentrum. Den første meldingen kom ved 23.10-tiden mandag.

Det er fire boenheter på adressen. Ved 23.50-tiden meldte politiet at alle som var til stede i boligen er evakuert.

En person er kritisk skadet, og det ble jobbet med førstehjelp på stedet før vedkommende ble kjørt til sykehus.

– En person er kritisk skadet og får førstehjelp på stedet. Jeg kan ikke si noe mer om skadeomfanget akkurat nå, sier Kari Monsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt til Aftenposten rett før midnatt.

Det er fem personer som er registrert bosatt på adressen. Det er gjort rede for samtlige. Brannen ble slukket av brannvesenet etter kort tid.

Den skadede ble etter hvert kjørt til Sykehuset Østfold på Kalnes, mens andre beboere kunne flytte tilbake til sine leiligheter. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Overtent i Halden

En enebolig i Halden er overtent natt til tirsdag. Det var en stund fare for at brannen kunne spre seg til andre bygninger, og naboer er evakuert.

– Huset det brenner i er under oppussing og det skal ikke ha vært noen til stede der, sier innsatslever Arve Hermansen til Aftenposten på stedet.

Hans O. Torgersen

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 00.10.

– Vi jobber med å få kontroll på brannen. Vi har evakuert de nærmeste bygningene for sikkerhets skyld på grunn av spredningsfaren. Det er snakk om de nærmeste naboene, i hvert fall de to nærmeste husene, sier Espen Stabell ved 110-sentralen til NTB.

Politiet opplyser i 01-tiden at de har kommet i kontakt med huseier som bekrefter at ingen skal være i boligen som brenner.

– Det er mye flammer, huset er overtent, og det er mye røyk i området, sier Stabell.

Politiet ba alle i området rundt Kjærlighetsstien om å lukke vinduene som følge av røyken fra brannen.

Hoppet fra veranda

Politiet fikk melding om brannen i Arendal klokken 01.22.

– Det er fyr i huset, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.

De to som hoppet ut fra verandaen, er ikke fysisk skadet, men de tas med til legevakt for sjekk på grunn av mulig inhalering av røyk.

Det skal ikke ha vært flere personer i huset, men røykdykkere søker gjennom huset.

Brannvesenet driver med slukningsarbeid på stedet. Det er ikke fare for spredning til andre bygninger.