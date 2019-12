Tidligere i år og i fjor rammet russerne GPS-signalene i Nord-Norge. Onsdag dukket det opp en helt annen og ny støy.

Fredag meldte NTB at Etterretningstjenesten hadde plukket nye radioforstyrrelser i Nord-Norge.

To dager tidligere meldte det russiske forsvarsdepartementet at ulike enheter fra det russiske Luftforsvaret og Nordflåtens luftforsvarsstyrker skulle teste radioteknisk utstyr på den nye fregatten Admiral Kasatonov i Barentshavet.

Aktiviteten ses i sammenheng med den siste ukens rapporteringer og registreringer av forstyrrelser i Finnmark.

Samme dag ble de første støysignalene målt ved målestasjonen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ved Kirkenes.

E-tjenesten vurderer det til at forstyrrelsene ikke er tilsiktet, men en bieffekt av de russiske testene.

Det er forventet at testaktiviteten fortsette på ulike plattformer i tiden fremover, og det kan derfor ikke utelukkes at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.

Nkom: Støysignalene pågår nå

Aftenposten har tidligere omtalt den russiske elektroniske krigføringen i nordområdene, som har ført til sterke reaksjoner fra både Norge og Finland.

Denne gangen er det noe nytt.

De første signalene ble registrert i noen minutter onsdag 18. desember, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Aftenposten.

Da ble signalene blant annet plukket opp av senderen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ved Kirkenes. Signalene kom imidlertid så kort at det ikke var mulig å peile hvor de kom fra.

Torsdag og fredag har støysignalene kommet tilbake på nytt.

Det gjorde det mulig for Nkom å peile signalene mot russisk havområder utenfor Kola.

– Det som har kjennetegnet sakene vi har fått tidligere, er at det var klare definerte, skreddersydde signaler rettet mot GPS-frekvensen, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

– Nå ser det ut som det er en helt annen støy nå. Den er mer bredbåndet. Det virker ikke som målrettet jamming av GPS-nettet, men en generelle heving av hele støynivået. Vi har registrert støysignalene fra 18. desember og frem til nå, sier Heimdal.

Signalene er såpass svake, at det i starten var vanskelig å peile nøyaktig hvor de kom fra. De siste målingene ved Kirkened peker 60 grader nordøstlig retning.

– Hva betyr egentlig dette?

– Dette fører til at radiostøyen hever seg over hele linjen. Det er typisk for elektronisk utstyr som forstyrrer radiobølger. Vi kan ikke si at de har et spesielt formål. Det er bare mye støy, sier Heimdal.

– Enten så er det generell støy over et stort frekvensområde, eller så kommer det så langt unna at vi ikke får noe klart bilde av støyen.

Kan få konsekvenser

Så langt er det ikke meldt om at radiostøyen fra russerne onsdag, torsdag og fredag har fått konkrete følger i Nord-Norge.

– Vi har ikke fått noen klager fra luftfartsmyndigheter eller andre som er veldig avhengig av GPS. Men vi vil fortsette å følge med på signalene og se hvordan dette utvikler, sier Heimdal til Aftenposten.

– Hvis radiostøyen stiger nok, kan det blokkere en del viktige tjenester. Det kan føre til forstyrrelse og i verste fall blokkering av både GPS, kringkasting og mobilnettet.

En rekke hendelser de siste årene har ført til at Nkom har etablert en ny målestasjon ved Kirkenes, slik at norske myndigheter raskt får informasjon. Tidligere har støysignalene ofte først blitt oppdaget av flyvere, som merker at GPS-signalene har falt vekk.

– Dette er viktig fordi vi har hatt en del hendelser. Det gjør at vi har prioritert å sette opp utstyr for å være mer operative når slike hendelser skjer.

Ny russisk fregatt på første oppdrag

Den russiske fregatten Admiral Kasatonov, som nå pekes ut som kilden til støysignalene i Finnmark, forlot verftet Severnaja i St. Petersburg i januar i år.

I november fullførte fregatten en sjøtest i Hvitesjøen med helikoptre og kampfly, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Fregatten avfyrte også missiler, blant annet av kryssermissilen Kalibr, som er brukt flere ganger i Syria-krigen. Admiral Kasatonov er den første av ny type fregatter i prosjekt 22350 som skal inn i den russiske Nordflåten.

Nå er fregatten ute på sine første tester i havområdene utenfor Kola.