Klimaorganisasjoner ut mot Listhaug: – Står for en gammeldags, faktafornektende klimapolitikk

I dag ble det kjent at Sylvi Listhaug blir olje- og energiminister, mens Terje Søviknes tar over Listhaugs jobb som eldre- og folkehelseminister.

På dagens pressekonferanse ble Solberg konfrontert med at Listhaug har uttalt at det ikke er bevist at menneskeskapte co₂-utslipp førte til klimaendringer.

– Sylvi Listhaug er ikke en klimafornekter, sa statsministeren.

Lo av klimahysteri

Men i 2011 sa Listhaug nettopp at det ikke er bevis for menneskeskapte klimaendringer. Hun uttalte til VG at hun mente den daværende rødgrønne klimapolitikken var en «dekkoperasjon»:

– Jeg synes det er kommet flere og flere argumenter for å være kritisk til den propagandaen regjeringen leverer. Det er ikke bevist at menneskelige co₂-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter, sa Listhaug den gang.

Da hun ble konfrontert med uttalelsene sine i 2013, unngikk hun å svare på om hun fortsatt sto for uttalelsen.

Terje Bendiksby

Ville ikke svare på hvor mye

Under dagens pressekonferanse handlet mesteparten av medienes spørsmål om Listhaugs klimasyn.

På spørsmål om hun mener klimaendringene er menneskeskapte svarte Listhaug:

– Jeg mener at de også er menneskeskapte. Derfor skal vi ta ansvar for å bringe verden videre og gjøre den grønnere gjennom teknologiutvikling. Da er norsk olje- og gassektor en del av løsningen.

– Hvor stor andel av klimaendringene er menneskeskapte, og hvilke andre forhold har spilt inn?

– Jeg mener det ikke er interessant å diskutere, sa Listhaug.

– Jeg mener det viktigste er å sørge for at vi skal være med på gjøre noe med de klimaendringene vi ser.

Vil bore i LoVeSe og refser klimastreikende ungdom

Den nye olje- og energiministeren har også vært svært kritisk til at Arbeiderpartiet ikke vil ha oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja:

– Når [arbeiderpartiet] nå sier at det ikke skal åpnes opp i Lofoten og Vesterålen, gir de miljøbevegelsen og venstresiden lillefingeren. Etterpå tar de hele hånden, sa hun under en 1. mai-tale i Drammen i år.

I samme tale oppfordret hun foreldre til klimastreikende ungdom å «forklare barna hvorfor oljenæringen er så viktig».

Under pressekonferansen onsdag fikk Listhaug spørsmål om hun hadde noen hun ville si til klimastreikende skoleungdommer og Greta Thunberg spesielt.

– Jeg synes det er bra at ungdommen er engasjert, men jeg mener det er utrolig viktig å sette seg inn i alle sidene av dette spørsmålet, svarte Listhaug.

– Hvilke sider er det de ikke har satt seg inn i?

– Jeg mener at symbolpolitikk ikke vil bidra til å redde verden. (...) Å legge ned norsk olje- og gassnæring vil bety økte utslipp fordi andre land da vil produsere oljen og gassen. Og det vil bli mindre penger til AS Norge som vil gå utover velferdssamfunnet.

Mener vindmøller er noe svineri

I august raste Listhaug mot utbygging av vindkraft både til lands og til vanns:

– Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til en forsøpling av norsk natur, sa hun til TV 2.

– Det vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten.

Uttalelsene har fått Jonas Gahr Støre til å ta til Twitter for å uttrykke sin misnøye over hennes nye ministerpost i dag:

I august sa Sylvi Listhaug at havvind var «forsøpling av vårt havrom». Nå er hun olje og energiminister. Lover dårlig for en stor mulighet for både klima og norsk industri. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) December 18, 2019

– Kunne ikke funnet en verre minister

– Jeg tror ikke Erna Solberg kunne funnet seg en verre olje- og energiminister som står for en gammeldags, faktafornektende klimapolitikk, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom.

Han hevder at hennes tidligere utsagn og politikken hun har ført siden, viser at hun aldri har brydd seg om miljøet.

– De forrige energiministerne fra Frp har i hvert fall vist en interesse for vindkraft og fornybar energi. Det har Listhaug gått aktivt ut mot, hevder han.

Han sier han forventer at resten av regjeringen nå tar ansvar mot det han antar vil bli en aggressiv oljepolitikk.

– Nå som regjeringen forhandler om forvaltningsplanen for Barentshavet og hvorvidt vi skal flytte iskanten sørover, da er særlig KrF og Venstre nødt til å stå på kravene sine om å ta vare på de sårbare områdene.

Natur og ungdom

Må ta avstand fra uttalelsene sine

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, reagerer også sterkt på de tidligere uttalelsene til Listhaug.

– I 2011 lo Listhaug av såkalt «klimahysteri», og dette mener vi hun må ta sterkt avstand til. I sommer kalte hun klimapolitikere for sosialistiske formyndere som «har mål å rive ned det som er bygget opp i Norge», og hun har også latterliggjort ungdommens klimaaksjon. Det er vært viktig at en olje- og energiminister tar innover seg det alvoret vi står i nå.

Riise mener den viktigste jobbe til Listhaug nå, er å sikre grønn omstilling:

– Vi kommer også til å måle henne på hvordan hun som olje- og energiminister vil sørge for at sektoren hun har ansvar for bidrar til å nå de norske klimamålene hvert eneste år frem mot 2050, sier Riise.

Mariam Butt / NTB scanpix

– Nå må hun forholde seg til vitenskapen

Frode Pleym, leder i Greenpeace, gratulerer Listhaug med det han kaller en av Norges «absolutt viktigste jobber i en klimakrise».

– Den er enda viktigere nå som verdens ledere, inkludert Norge, sviktet i Brasil.

Han sier at uttalelsen i 2011 er lik meningene til klimafornektere.

– Nå må hun forholde seg til vitenskapen. Dette handler ikke bare om klima, men en grønn omstilling som er helt nødvendig for industriens fremtid. Hvis det er som i 2011, blir hun ikke en god statsråd, sier han.

WWF sier på sin side at de ikke er opptatt av Listhaugs personlige utsagn.

– Som alle ministre må hun først og fremst følge regjeringens og Stortingets politikk når hun er ansvarlig for et departement. I hennes nye ansvarsområde ser vi at politikken stadig blir grønnere, men langt fra så fort som vi ønsker, sier leder Karoline Andaur.

Aftenposten har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Sylvi Listhaugs nye departement, som sier at hun ikke har noe å si til kritikken til miljøorganisasjonene utover det som ble sagt under pressekonferansen.