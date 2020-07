Ennå ingen pågrepet etter brannforsøk i Sandefjord

Krimsjef Kari Synnøve Andersen sier til avisa Sandefjords Blad at politiet ikke har konkrete mistenkte i mordbrannsaken, men at de har navn på personer de vil snakke med.

– Vi har sikret spor på åstedet, men vi har ingen konkrete mistenkte i saken så langt. Vi fortsetter med rundspørringen i området og undersøker videoopptak fra nærliggende bensinstasjoner, sier Andersen.

Politiet forsøker også å komme i kontakt med Tesla-eiere som hadde bilen parkert i Nedre Åsen vei og i området rundt for mulige videoopptak som bilen tar.

Det var natt til søndag at ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kom hjem til en brennende husvegg på sin bolig.

Ordføreren forteller at han har vært utsatt andre ting tidligere. Han tror derfor at det ikke var tilfeldig at det var hans hus.

– Det er ikke tilfeldig. Det har vært andre hendelser, ikke av den karakteren, men det har vært hærverk, tyveri og andre ting tidligere, forteller høyrepolitikeren til NRK.