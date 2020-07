– Avdøde er en voksen mann bosatt i Oslo. Ut fra foreløpige undersøkelser er det ikke mistanke om at avdøde er utsatt for noe kriminelt, sier Anne Alræk Solem, leder for seksjonen for drapsetterforskning, til Dagbladet.

Politiet fikk melding i 6.20-tiden mandag av en forbipasserende, som hadde observert en mann som lå livløs i vannet ved utløpet av Akerselva ved Dronnings Eufemias gate i Bjørvika i Oslo.