Mann pågrepet for å ha varslet naboer om domfelte personer

Nordland politidistrikt opplyser i en pressemelding at mannen er siktet for straffelovens paragraf 266, som går på plagsom og hensynsløs opptreden.

– Mannspersonen i slutten av 30-årene ble pågrepet av politiet på Fauske i Nordland politidistrikt. Mistanken går konkret på at personen har viderebrakt opplysninger om tidligere domfellelser mot navngitte personer overfor de fornærmedes naboer, samt på sosiale medier, sier politiadvokat Kine Wesseltoft.

Flere anmeldelser

Flere medier har skrevet at Mannegruppa Ottar har vært på en «turné» den siste tiden der de henger ut overgrepsdømte overfor naboer og i sosiale medier.

I begynnelsen av juni skrev Gudbrandsdølen Dagningen at gruppa hadde besøkt et nabolag i Lillehammer.

NRK skrev torsdag at en representant fra gruppa den siste uka har vært i Nordland. Aksjonen har fått navnet «Nabovarsel» og har som mål å opplyse nabolag om at de har pedofile eller overgripere boende i nærheten.

NRK skrev også at fire personer har anmeldt forholdet til politiet.

– Pågripelsen ble gjort på bakgrunn av flere anmeldelser fra personer som har vært utsatt for handlingene samt informasjonen som er lagt ut på sosiale medier. Politiet anser at dette som straffbare forhold, og finner at det foreligger gjentakelsesfare for nye tilsvarende handlinger, sier Wesseltoft.

– Flere av de fornærmede har overfor politiet gitt uttrykk for at handlingene til den mistenkte har rammet både dem selv og deres familier, og har brutt inn i de fornærmedes ønske om å leve sine liv i fred etter endt straffegjennomføring, sier hun.

Vil bli avhørt

Wesseltoft sier til NTB at politiet nå vil etterforske anmeldelsene.

– Vi har ikke grunnlag for å varetektsfengsle ham, men vi vil avhøre ham og deretter vurdere hva vi vil foreta oss videre.